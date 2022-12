06:59

Tomás de la Quadra-Salcedo, exministro de Justicia del PSOE

El exministro de Justicia socialista Tomás de la Quadra-Salcedo valora en el informativo 24 horas de RNE la paralización de la reforma judicial en el Senado por parte del Tribunal Constitucional. Confiesa que esperaba que el asunto pudiese rectificarse a última hora y sitúa su origen en el incumplimiento por parte del Partido Popular de "sus deberes constitucionales". Afirma que el Gobierno hace semanas que cumplió, al proponer a sus candidatos, y que está siendo afectado "por el que no cumple, que es el Consejo General del Poder Judicial", a quien acusa de ignorar los plazos marcados por la ley. Aunque asegura que no está de acuerdo con la reforma del delito de sedición ni con "la forma en que se ha metido esta enmienda a última hora", cree que no es comparable con "los atentados contra la Constitución" que estaría llevando a cabo el Partido Popular: "Pone en duda si quiere seguir siendo un partido democrático".