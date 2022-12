Hablamos con María Luisa Balaguer, magistrada del Constitucional

La magistrada del Constitucional María Luisa Balaguer ha asegurado este martes que el Pleno Extraordinario que paralizó este lunes la tramitación parlamentaria en el Senado de dos enmiendas impulsadas por el Gobierno para desbloquear su renovación fue "largo pero no tenso". En este sentido, ha señalado en Hablando Claro que "había mucho que resolver". Balaguer ha explicado que, una vez dictadas las medidas cautelares, el siguiente paso es personar a los organismos que han solicitado formar parte del expediente y el ponente hará un borrador para ver si hay o no una estimación de fondo. En cuanto a las valoraciones de Sánchez, Balaguer ha asegurado que los órganos del poder Ejecutivo "hacen muy bien en manifestarse de la manera que consideren". Sobre si el Tribunal con esta decisión se ha partido en dos, la magistrada ha defendido que no tiene porqué, ya que, ha dicho, los once magistrados que hoy conforman el colegio es elegida por una condición de formación técnica.

Foto: Archivo/ Isabel Infantes / Europa Press