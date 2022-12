Lo ocurrido en el ámbito político y judicial la última semana es de tal “gravedad”, que los expertos advierten del riesgo para la propia democracia y para la convivencia en este país. Alertan a los dirigentes políticos que se empeñan en hablar de ‘golpe de Estado’ en España y atacarse con las instituciones del Estado, como es el Tribunal Constitucional, de que están “jugando con fuego” y “abonando un terreno peligroso”. Y van más allá: “Normalizar hablar de golpe de Estado nos desarma frente a un contexto de golpe real”.

Llevamos meses, años incluso, escuchando las palabras “tiranía”, “gobierno ilegítimo”, “fachas con toga”, y cuestionamiento de las instituciones del Estado..., por parte de una clase política instaurada cada vez más en las faltas de respeto, la hipérbole y la crispación. Pero el pasado jueves, el Congreso revivió los fantasmas del ‘golpe de Estado’ del 23F de Antonio Tejero y del levantamiento militar de 1936 que inició la guerra civil y se dividió en dos bandos que, en lugar de escucharse, se dedicaron a atacarse mutuamente con acusaciones de golpismo.

“La sociedad se polariza y afecta a los lazos de amistad y de familia“

Más allá de los hechos que motivaron estas acusaciones y que analizaremos más adelante, se trata de unas afirmaciones “irresponsables” que siguen profiriéndose a día de hoy y que, apunta la profesora de Ciencias Políticas de la UCM Paloma Román, se “permeabilizan” en una ciudadanía que, al igual que ocurrió en un pasado predemocrático no tan lejano, se ve “polarizada”. Esa polarización acaba afectando a los “lazos de amistad y de la familia”, prosigue Román, y pone de ejemplo lo que ocurrió en Cataluña a raíz del ‘procés’: “Ha habido amigos o familiares que han dejado de hablarse o, para convivir, han tenido que dejar fuera de la mesa ciertos temas que no se tocan”.

“La deslegitimación institucional puede abocar a su desaparición“

Pero esto va más allá y advierte de que hablar en estos términos es “abonar un terreno gravísimo, porque la deslegitimación institucional puede abocar a su desaparición (...). decir que estamos al borde del precipicio, cuando no lo estamos, puede crear ese riesgo terrible porque es la crónica de una quiebra de la democracia anunciada”.

Tejero en el Congreso el 23 de febrero de 1981 EFE/ Manuel P. Barriopedro

El politólogo Pablo Simón advierte contra el cuento de ‘Pedro y el lobo’: “Normalizar hablar de golpe de Estado nos desarma frente a un contexto de golpe real”. Y es que al usar de forma reiterada esta “hipérbole”, lo que se genera es “un efecto vacuna” en cuanto a que “la gente no le da valor a la palabra”. “Si estuviéramos ante un golpe de Estado, la gente tendría que salir a la calle, enfrentarse al Gobierno y frenarlo de inmediato, de forma consecuente”, advierte. Por eso se pregunta qué “efecto de arrastre” tendrán estas acusaciones en la sociedad: “O los ciudadanos no se creen lo que dicen los políticos o se arrastra a la gente a llevar a cabo acciones en ese sentido, y eso es lo que me preocupa”.

¿Qué es lo que ha pasado? ¿Está en riesgo la democracia? Pero lo primero es poner las cosas en contexto, porque la realidad, coinciden los expertos, "no es tan exagerada” como se plantea por ambas partes. Técnicamente, la Real Academia de la Lengua Española indica que un golpe de Estado se da cuando hay una “usurpación violenta del gobierno de un país”. Esto no ha pasado. ¿Entonces? PP, Vox y Cs acusan al Ejecutivo de "abuso" por las formas de su amplia reforma legal, y el Gobierno y sus socios les reprochan respecto a la posible “injerencia” que denuncian del Constitucional en la labor parlamentaria. Lo que ha ocurrido es que el Gobierno ha aprovechado su reforma del Código Penal con dos enmiendas polémicas para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional (que daría un vuelco al lado progresista) ante el inmovilismo de los vocales conservadores de un Poder Judicial (CGPJ) caducado que todavía responde a la mayoría parlamentaria de cuando gobernaba Mariano Rajoy. El Poder Judicial debe nombrar a dos candidatos y el Gobierno a otros dos para cubrir las cuatro vacantes que hay en el Tribunal Constitucional (entre ellas, su presidente, Pedro José González-Trevijano). Pero el plazo para hacerlo caducó en septiembre y el Ejecutivo no puede nombrar a sus dos candidatos por su cuenta. Las dos enmiendas de PSOE y Unidas Podemos, que denuncian el “secuestro” del Poder Judicial por parte del PP y su “incumplimiento de la Constitución”, van dirigidas a rebajar las mayorías en el CGPJ para renovar ya el Constitucional y aplicar responsabilidades penales en caso de que el Poder Judicial se retrase en sus obligaciones constitucionales. El problema que denuncian PP, Vox y Cs es que estas dos enmiendas nada tienen que ver con la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición y rebaja el de malversación sin ánimo de lucro (por los que fueron condenados los líderes del ‘procès’). Una reforma “a medida de los golpistas”, dicen, en la que también se aprovecha para aclarar a los jueces cómo deben interpretar la ley del ‘solo sí es sí’ para evitar la rebaja de condenas que se está produciendo en algunos casos desde que entró en vigor. Los partidos de la derecha denuncian, además, que con la tramitación de urgencia de la reforma se usurpan derechos de la oposición para debatir en profundidad y mejorar la ley. Por todo, el PP presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional esta semana contra la tramitación parlamentaria de la reforma. Esto no es novedoso, lo inédito en la democracia fue que el Constitucional convocase un pleno extraordinario el jueves, horas antes de que se debatiese y votase en el Congreso la reforma legal, para decidir si frenaba o no su tramitación. Un hecho que llevó a la izquierda a acusar al PP de utilizar a los jueces en una suerte de "golpe de Estado con toga” en lugar de "pistolas". El propio Pedro Sánchez ha denunciado un “burdo complot” en el que la “derecha política y judicial han tratado de atropellar la democracia”. El PP, en cambio, le ha comparado directamente con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, por “atacar” los órganos judiciales “cuando no siguen sus dictados”. Sánchez acusa a la "derecha política y judicial" de "querer atropellar" la democracia: "La Constitución se va a cumplir" La situación se complicó aún más el jueves ante el recurso a última hora de Unidas Podemos (además de otro del PSOE y Vox) para recusar a dos magistrados y que se abstuvieran de votar: el presidente del TC y Antonio Narváez, a quienes afecta directamente la reforma ya que su mandato está caducado y serían sustituidos por los candidatos del Gobierno. Con todo, el Constitucional abordó muy dividido la situación: con seis magistrados a favor de la tesis del PP (los conservadores) y cinco jueces progresistas que consiguieron posponer la decisión al próximo lunes (antes de que la norma se vote en el Senado el día 22 de diciembre). Pons compara a Sánchez con Orbán y le acusa de atacar a los órganos judiciales "cuando no siguen sus dictados" Finalmente, la reforma del Código Penal salió adelante en el Congreso pese a que PP, Vox y Cs pidieron paralizar la votación a la espera del Constitucional entre duras acusaciones de golpismo y “atropello a la democracia”. La derecha comparaba la forma de la tramitación de la reforma de la sedición y malversación con la de las leyes de desconexión del Parlament para la independencia, que se aprobaron en septiembre de 2017 tratando de eludir al TC. La fórmula del Gobierno “conculca el derecho de la minoría parlamentaria” al debate y margen de actuación políticos, opina Simón, que no obstante denuncia que es "inédito” que el TC se haya reunido antes para resolver un recurso de amparo solicitado horas antes “cuando no ha actuado con esa diligencia con el 99,9% de recursos presentados a democracia y sobre un asunto que le compete directamente a él”.