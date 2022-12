Hablamos con Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho

En 'La Hora de la 1' analizamos el choque institucional por la reforma del Código Penal: "El Constitucional debe decidir si admite el recurso del PP y lo lógico es que lo haga", afirma Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada.

"Que el Constitucional se haya dividido me parece difícil de entender. La petición de cautelarísimas para tener las enmiendas no tiene precedentes. Esas acusaciones de golpe de Estado no se me hubieran ocurrido ni en mi peor pesadilla. Sabemos que las enmiendas que ha presentado el PSOE son inconstitucionales", concluye el catedrático.