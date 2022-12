El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha comparado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, un día después de que el Congreso aprobara la reforma que suprime el delito de sedición, reforma el de malversación y modifica la elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC). "Lo que estamos viviendo por parte del Gobierno, de atacar a los órganos judiciales cuando no siguen sus dictados políticos, es el principio de la deriva que siguió Viktor Orbán", ha afirmado.

Ante las críticas de Sánchez por el recurso de amparo que el PP presentó ante el TC para paralizar la reforma aprobada por el Congreso, impulsada por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, González-Pons ha equiparado a Sánchez con Orbán, porque, según ha afirmado en Las Mañanas de RNE, "tacha de golpista al TC al mismo tiempo que exime de golpismo a los que intentaron segregar Cataluña de España".

La reforma del sistema de elección de los dos magistrados del Tribunal Constitucional cuya elección corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que ha impulsado el Gobierno de coalición para desbloquear su renovación, aprobada ya por el Congreso, es, según González-Pons, "un intento del Gobierno por controlar todos los poderes del Estado".

"A quien se le opone, lo destruye, lo insulta, calumnia lo que vivimos ayer del presidente tachando de golpista al TC al mismo tiempo que están eximiendo de golpismo, es de Viktor Orbán, es polaco, conduce a la política española al imperialismo", ha insistido González Pons, que ha reclamado "la vuelta al consenso y al debate sosegado", aunque no lo ve posible porque los "compañeros de coalición del Gobierno no son sosegados, son Bildu y ERC, unos heredaron a ETA, los otros intentaron segregar Cataluña de España".

"Denunciamos una vulneración de derechos de los diputados"

A las declaraciones de Sánchez, en las que acusa a la "derecha política y judicial" de "querer atropellar" la democracia, González-Pons ha reaccionado afirmando que "la responsabilidad en una democracia siempre es del Gobierno" y ha afirmado que "eso de culpar a la oposición es muy de las dictaduras".

Sobre la decisión del TC de aplazar al lunes el pleno para decidir sobre el recurso del PP contra la decisión de la Comisión de Justicia del Congreso, ha dicho que lo aceptan y que el papel del alto tribunal es "de árbitro".

En relación con el recurso del PP, ha dicho Pons que lo que denuncian es "una vulneración de derechos fundamentales de los diputados y, por tanto, vulneración del principio democrático muy clara".

Según el vicesecretario de Institucional del PP, "se ha alterado el equilibrio de la división de poderes mediante una enmienda que evita que exista un debate en pleno y que evita el derecho de enmienda de la oposición política, que atropella los derechos de la oposición".

Si el TC admite estas cautelares de PP y Vox, González-Pons ha subrayado que lo que debería ocurrir es que la Mesa de la Comisión de Justicia reconsiderase su decisión de admitir a trámite estas enmiendas que "son irregulares".

En el caso de que ocurra lo contrario y no sea admitida a trámite, Pons ha señalado que las sentencias del TC "no tienen significado político" y que lo que se está viendo por parte del Gobierno de "atacar a los órganos constitucionales cuando no siguen sus dictados políticos es el principio de la deriva Viktor Orbán", ha recalcado haciendo alusión por segunda vez al primer ministro húngaro.

Preguntado también por la moción de censura contra Pedro Sánchez que Vox ha anunciado, y por si el PP podría liderarla, el vicesecretario de Institucional del PP ha insistido en que la moción de censura "serán las elecciones", y ha advertido que "la moción de censura fallida actúa como una cuestión de confianza ganada".

Pons no ha entrado a valorar si fue un error por parte del PP de Pablo Casado el no apoyar la anterior moción de censura al Gobierno de Sánchez que lideró Santiago Abascal después de que el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya abierto la puerta a abstenerse en el caso de que se presente finalmente.