El rey Felipe VI ha mostrado su preocupación en su tradicional mensaje de Navidad por el "deterioro" de la convivencia", la "división" y la "erosión" de las instituciones: "Un país o una sociedad dividida o enfrentada no avanza, no progresa ni resuelve bien sus problemas, no genera confianza. La división hace más frágiles a las democracias; la unión, todo lo contrario, las fortalece".