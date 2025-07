Valeria y Sisi en ‘Dog House’: emociones a flor de piel y un abrazo inolvidable

Si algo tienen las buenas historias es que te hacen transitar por cientos de emociones y te marcan de por vida. Dolor, ilusión, esperanza y dudas son algunas de las palabras que podrían definir un segundo capítulo de Dog House que no ha dejado indiferente a nadie.

De Tito hemos aprendido que con cariño, calma y empeño, el amor puede surgir en cualquier lado. De Tania y Francis, que, a veces, las segundas partes sí son buenas. Y de Zoe, Carmen y Raquel que, aunque hay heridas que van a doler para toda la vida, el amor puede ayudarnos a convivir con ellas. De todos ellos, hemos aprendido mucho, pero hay una pequeña que solo con sus gestos nos ha dado una lección de superación, inocencia y amor en estado puro: Valeria, una niña con trastorno del espectro autista (TEA) cuya historia nos ha hecho reflexionar a todos.

Los perros de asistencia para personas como Valeria les ayudan no solo con su complicidad, amor y fidelidad, sino también garantizándoles la seguridad . "Los niños van atados (al perro) y si este nota un tirón del arnés, se para, de forma que el niño no cruce la calle", dice Maritxell Arias, fundadora de AAS DISCAN y entrenadora de perros de asistencia. “Con los perros como Sisi, que educamos para acompañar a personas con TEA, es muy importante trabajar siempre en positivo y que sea un perro con un temperamento específico ”, concluye.

Aunque, por un momento, las dudas han inundado, tanto al staff como a la familia de Valeria, pero pronto, la pequeña ha tratado de jugar con Sisi . Y minutos más tarde, mientras Valeria andaba explorando por el jardín, ha sido Sisi quien se le ha acercado y se ha sentado a su lado . Finalmente, se han fundido en un enternecedor abrazo . “Han sido muy emocionantes los besos y abrazos que se han dado. Estamos muy emocionados por la conexión que ha sentido Valeria con Sisi ”, dice Miriam, su madre. Y concluye: “Que la perra pueda ir con ella, y vea el peligro y la pueda parar. No tener que estar con esa alerta constante . Yo creo que eso nos va a liberar a todos”.

