'Dog House' con Chenoa: vuelve a ver el segundo programa de adopción de perros en RTVE Play

Hay sentimientos que son inexplicables, como el de cuando estás ilusionado por aquello que está por llegar o como el de cuando ves a alguien a quien quieres por primera vez y sientes ese match. Esto ha sucedido en el segundo programa de Dog House, en el que el amor ha reinado por encima del resto de sentimientos, aunque, por supuesto, también ha habido alguna que otra duda. En este programa, la realidad supera la ficción, y la alegría o, por el contrario, la desconfianza de los perritos al conocer a sus nuevas familias, vuelve a traspasar las pantallas.

Conoce a los adoptantes de este segundo capítulo Esta semana hemos conocido nuevas familias y personas que han llegado a Dog House ilusionados y con un objetivo común: el deseo de dar una segunda oportunidad a un perrito con el que, a partir de ahora, compartirán sus vidas.

Miriam García y familia Miriam García y Familia han llegado a Dog House con un nuevo desafío para el equipo del albergue. Valeria, la pequeña de la familia, tiene Trastorno del Espectro Autista, y necesitan un perro de asistencia que pueda ayudarla a mejorar sus condiciones de vida. Miriam, su madre, admira y entiende bien a la pequeña Valeria: "Se tiene una idea equivocada de lo que es el trastorno del espectro autista. Se piensa que no son personas empáticas, y Valeria cuando ve a alguien llorar, llora". Por su parte, Ainhoa, su hermana mayor, ya tiene claro cuál será su profesión: estudiará para ser psicopedagoga y ayudar a personas como Valeria. El encuentro entre Sisi y Valeria ha sido de lo más emocionante. Han interactuado, han jugado, e incluso se han fundido en algún que otro abrazo, mientras su familia no podía parar de mirarlas. Y como una imagen vale más que mil palabras, te dejamos este vídeo que habla por sí solo y resume a la perfección este precioso encuentro. 16.32 min 'Dog House': Valeria, una niña con TEA, conoce a Sisi, su perro de asistencia

Carmen y Raquel Tras enfrentarse a una de las pérdidas más grandes de su vida, Carmen comenzó a hacerse cargo de Sira, una perrita que le hizo mucha compañía en momentos difíciles. "Mi hermana, a los dos años de diagnosticarle cáncer, murió. Sira para ella fue lo más y para mí lo ha sido todo. A mí me ha sacado de ese hoyo y ella nunca lo ha sabido, pero a mí me ha salvado". Carmen viene acompañada de Raquel, cuya historia también es de esas que te llegan al corazón. Su perrita Nube es su mejor compañera, especialmente desde que murió su marido. "Él falleció y regresó Nube sola". Carmen y Raquel se conocieron paseando a sus perritos. Ahora, son mejores amigas, y para ellas es importante que el nuevo perrito de Carmen sea compatible con Nube, la perrita de Raquel. El encuentro entre Zoe y Carmen nos ha tenido con el corazón en la mano. Ambas han sabido cómo respetar los tiempos de la otra y rápidamente ha surgido la chispa. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de Nube, la perra de Raquel, que ha estado bastante reticente a la hora de conocer a su nueva amiga. A pesar de que esto ha tenido en tensión durante varios minutos al staff del albergue, finalmente parece que ellas también han encajado. 22.55 min 'Dog House': La conmovedora historia de Carmen, Raquel y Zoe

Tito Los últimos años han sido duros para Tito. La soledad, sumada a la aparición de una enfermedad, le han hecho replantearse la vida y mirarla con una nueva perspectiva. "Gracias a la Seguridad Social puedo vivir. Cuando llego a la farmacia le digo que vengo a pagarle la hipoteca. Esas pastillas son la hipoteca de mi vida". Ahora, Tito quisiera compartir todo el amor que tiene y su pequeño rincón en Galicia con un peludo con el que aprender y al que dar una segunda oportunidad. Su encuentro con Sky nos ha hecho sufrir a todos. A pesar del empeño que el gallego le ha puesto, Sky no parecía estar lo suficientemente cómodo. "Es tan sensible que como Sky no le haga caso, a Tito le va a doler mucho", decía el staff del programa. Por su parte, él reflexionaba "Es un cielo, pero tiene miedo y yo también lo tengo, porque yo no lo conozco a él y él no me conoce a mí. No se fía de mí, pero se le nota que tiene un corazón de oro". 20.03 min Dog House: Sky conoce a Tito

Tania y Francis La pareja de Tania y Francis se formó de una forma un tanto peculiar. "Nuestras parejas eran primas. Cada una quería a su pareja, pero no salió bien. Y fuimos la una, el paño de lágrimas de la otra. A partir de ahí surgió el amor". Ahora, Tania quiere poder dar una segunda vida a un perrito y compartir todo su amor y su tiempo con él. Aunque las jóvenes esperaban llenas de ilusión la llegada de un perrito al jardín, su primera experiencia no ha sido nada fácil y ha hecho llorar a Tania. La conexión entre Mahou y ellas no ha surgido por mucho empeño que le hayan puesto. Sin embargo, por suerte, había una segunda opción: Tina. Con ella han tenido un flechazo a primera vista, y ahora son inseparables. 19.40 min Dog House: Tania y Francis conocen a Tina Policía Municipal de Madrid Esto sí que no nos lo esperábamos. El staff del albergue tiene un desafío de los de verdad: encontrar dos perros capacitados para incorporarse a la Unidad Canina de la Policía Municipal de Madrid. Y, aunque no ha sido fácil, ¡lo han conseguido! La conexión entre compañeros de trabajo es importante, por lo que Ricardo, Vanesa y José han puesto mucho cariño a esta experiencia y al encuentro con los dos perros que van a acompañarles a partir de ahora. "Es importante que tengan muy desarrollado el instinto de presa y caza, y que no sean miedosos, ni agresivos," decía Vanesa. El equipo del programa ha encontrado dos Pastores Belga de seis meses, perros inteligentes y con mucha energía que necesitan correr y jugar, y que tienen mucho instinto de morder y soltar. Finalmente, Marco Antonio y Cleopatra han demostrado tener las cualidades perfectas para comenzar a trabajar con la Policía. Marco Antonio trabajará en detección estupefaciente y Cleopatra en rescate de personas vivas. 16.21 min 'Dog House': La Policía Municipal de Madrid busca adoptar dos perros