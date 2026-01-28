Letra y origen de “Aitormena”, himno de la música en euskera que canta el coro de 'Los domingos' en 'La Revuelta'

Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa y participada por RTVE, es una de las películas españolas más celebradas del último año. Acaba de alzarse con todos los principales galardones en los Premios Feroz y es una de las grandes favoritas para los Goya, acumulando el mayor número de nominaciones. Y, por si fuera poco, ha servido para reabrir debates sobre la fe y la vocación religiosa, pero también sobre la capacidad de entender al otro. “Una de las cosas más importantes que tiene esta película es la música”, explicaban en La Revuelta los actores Guillermo Zani y María Rodríguez, celebrando que “Bad Bunny sabe que cantamos su canción Callaíta”. Los miembros del elenco y del coro han sido los encargados de introducir la versión coral de “Aitormena”, una de las piedras angulares del rock vasco y en euskera. Te contamos todo sobre la canción que ha sonado, con una versión muy diferente a la original, en el programa de David Broncano.

La Revuelta | El coro de 'Los domingos' canta "Aitormena"

Letra de la canción “Aitormena” en euskera y castellano

Aunque la banda se disolvió en el año 1993, Herztainak (mensajeros, en euskera) fueron uno de los primeros grupos de rock en euskera en la década de los 80, a veces incluidos bajo la difusa etiqueta de “rock radical vasco”. “Aitormena" (“Confesión”, en euskera) tuvo una primera versión en formato rockero, publicada en 1989, a la que seguiría una más melódica, con cuarteto de cuerda, publicada en el disco Amets prefabrikatuak, en 1990. La canción, que se convirtió prácticamente en un himno de la música en euskera, ha sido versionada por multitud de artistas, como la navarra Iseo (& Dodosound), o la adaptación que interpreta el coro juvenil de la película Los domingos. Te dejamos la letra original en euskera y la traducción en castellano, por si eres una de esas personas que, como dijo Pello Reparaz, de Zetak “tienen esa sensibilidad e interés por las lenguas no hegemónicas. Si te aprendes cuatro palabras en euskera y las sueltas, ya nos tienes ganados”.

Ez dira betiko garai onenak

No son los buenos tiempos de siempre

Azken finean gizaki hutsak gara

Pero al fin y al cabo somos simples personas

Barearen ostean dator ekaitza

Después de la calma viene la tempestad

Udaberri berririk ez guretzat

No hay nuevas primaveras para nosotros

Denborak aurrera etengabian

El tiempo corre sin parar

Ta orain ezin eutsi izan ginana

Y ahora no podemos seguir siendo lo que fuimos

Rutinaren morroiak bihurtu gara

Nos hemos convertido en esclavos de la rutina

Laztana lehen baino lehen aska gaitezan

Ojalá que el cariño nos libere cuanto antes

Ohartu gabe arrunt bilakatuta

Sin notarlo nos hemos convertido en gente normal

Ohartu gabe heldu gara mugara

Sin notarlo hemos llegado a la meta

Mundua jausi zaigu gainera

El mundo se nos ha venido encima

Maitia lehen baino lehen aska gaitezan

Ojalá que el amor nos libere cuanto antes

Ez dakigu non dagoen hoberena

No sabemos dónde está lo que es mejor

Bila dezagun beste lekuetan

Busquemos en otros sitios

Bai, zin dagizut, ez dizudala inoiz gezurrilk esan eta

Sí, te lo juro, nunca te he mentido

Zaude ziur ezin izango zaitudala ahaztu inoiz

Estate segura de que nunca podré olvidarte

Aitortzen dut izan zarela ene bizitzaren onena

Confieso que has sido lo mejor de mi vida

Baina orain maitia lehen baino lehen aska gaitezan

Pero ahora, ojalá que el amor nos libere cuanto antes