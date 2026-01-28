Letra y origen de “Aitormena”, himno de la música en euskera que canta el coro de 'Los domingos' en 'La Revuelta'
Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa y participada por RTVE, es una de las películas españolas más celebradas del último año. Acaba de alzarse con todos los principales galardones en los Premios Feroz y es una de las grandes favoritas para los Goya, acumulando el mayor número de nominaciones. Y, por si fuera poco, ha servido para reabrir debates sobre la fe y la vocación religiosa, pero también sobre la capacidad de entender al otro. “Una de las cosas más importantes que tiene esta película es la música”, explicaban en La Revuelta los actores Guillermo Zani y María Rodríguez, celebrando que “Bad Bunny sabe que cantamos su canción Callaíta”. Los miembros del elenco y del coro han sido los encargados de introducir la versión coral de “Aitormena”, una de las piedras angulares del rock vasco y en euskera. Te contamos todo sobre la canción que ha sonado, con una versión muy diferente a la original, en el programa de David Broncano.
Letra de la canción “Aitormena” en euskera y castellano
Aunque la banda se disolvió en el año 1993, Herztainak (mensajeros, en euskera) fueron uno de los primeros grupos de rock en euskera en la década de los 80, a veces incluidos bajo la difusa etiqueta de “rock radical vasco”. “Aitormena" (“Confesión”, en euskera) tuvo una primera versión en formato rockero, publicada en 1989, a la que seguiría una más melódica, con cuarteto de cuerda, publicada en el disco Amets prefabrikatuak, en 1990. La canción, que se convirtió prácticamente en un himno de la música en euskera, ha sido versionada por multitud de artistas, como la navarra Iseo (& Dodosound), o la adaptación que interpreta el coro juvenil de la película Los domingos. Te dejamos la letra original en euskera y la traducción en castellano, por si eres una de esas personas que, como dijo Pello Reparaz, de Zetak “tienen esa sensibilidad e interés por las lenguas no hegemónicas. Si te aprendes cuatro palabras en euskera y las sueltas, ya nos tienes ganados”.
Ez dira betiko garai onenak
No son los buenos tiempos de siempre
Azken finean gizaki hutsak gara
Pero al fin y al cabo somos simples personas
Barearen ostean dator ekaitza
Después de la calma viene la tempestad
Udaberri berririk ez guretzat
No hay nuevas primaveras para nosotros
Denborak aurrera etengabian
El tiempo corre sin parar
Ta orain ezin eutsi izan ginana
Y ahora no podemos seguir siendo lo que fuimos
Rutinaren morroiak bihurtu gara
Nos hemos convertido en esclavos de la rutina
Laztana lehen baino lehen aska gaitezan
Ojalá que el cariño nos libere cuanto antes
Ohartu gabe arrunt bilakatuta
Sin notarlo nos hemos convertido en gente normal
Ohartu gabe heldu gara mugara
Sin notarlo hemos llegado a la meta
Mundua jausi zaigu gainera
El mundo se nos ha venido encima
Maitia lehen baino lehen aska gaitezan
Ojalá que el amor nos libere cuanto antes
Ez dakigu non dagoen hoberena
No sabemos dónde está lo que es mejor
Bila dezagun beste lekuetan
Busquemos en otros sitios
Bai, zin dagizut, ez dizudala inoiz gezurrilk esan eta
Sí, te lo juro, nunca te he mentido
Zaude ziur ezin izango zaitudala ahaztu inoiz
Estate segura de que nunca podré olvidarte
Aitortzen dut izan zarela ene bizitzaren onena
Confieso que has sido lo mejor de mi vida
Baina orain maitia lehen baino lehen aska gaitezan
Pero ahora, ojalá que el amor nos libere cuanto antes