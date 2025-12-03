Enlaces accesibilidad
La Revuelta

Zetak celebra el DÃ­a del Euskera en La Revuelta con "Aralarko Dama": descubre el mito vasco del que hablaÂ laÂ canciÃ³n

Pello Reparaz, lÃ­der de Zetak, durante su actuaciÃ³n en La Revuelta 3/12/25
Pello Reparaz, lÃ­der de Zetak, durante su actuaciÃ³n en La Revuelta 3/12/25 Sandra Casado
CARLOS VILLANUEVA (La Revuelta)

La Revuelta ha vuelto a sorprender a la audiencia con la actuación de Zetak, una formación de pop electrónico en euskera liderada por Pello Reparaz. Con un estadio de San Mamés agotado y otra fecha en proceso para un total de casi 90.000 entradas en dos conciertos, el artista navarro reflexionaba junto a David Broncano sobre los motivos del éxito que está alcanzando su nuevo proyecto: “Puedes pensar que eres el puto amo y no, no van por ahí los tiros. Te pones a rascar y te das cuenta de que no queda otra: es por el euskera y la defensa de las lenguas no hegemónicas”. En su opinión, su música conecta con “gente que habla otras lenguas no hegemónicas, y también con gente que no las habla pero tiene esa sensibilidad y ese interés”.

Un mensaje idóneo para celebrar el Día del Euskera y de Navarra y recordar que, pese a la dificultad del idioma, “no es imposible aprenderlo, hay vías para hacerlo y también es divertido”. De hecho, Pello Reparaz asegura que “como pueblo, tenemos algo muy guay: si te aprendes cuatro palabras en euskera y las sueltas, ya nos tienes ganados”. Como ejemplo, ha enseñado a Broncano una sencilla frase que sirve como lema: “Guk euskaraz, suk sergatik ez”, que se traduce al castellano por “Nosotros hablamos euskera, ¿tú por qué no?”.

La Revuelta | Zetak celebra el Día del Euskera: "No es imposible aprender"

Zetak convierte La Revuelta en un mito vasco

La Revuelta ha ofrecido en más de una ocasión su escenario a artistas que cantan sus canciones en las diferentes lenguas oficiales, como el “Xorieri” de Izaro, en euskera, o el “Mont vetlatori” de La Maria, que homenajeó en valenciano a las víctimas de la DANA. En esta ocasión ha sido el turno de Zetak, el nuevo proyecto de Pello Reparaz (Arbizu, 1990) tras la disolución de su grupo anterior, Vendetta. En esta nueva andadura, el artista navarro ha pasado del punk y el ska al pop electrónico con una formación compuesta por Leire Colmo (percusión), Iban Larreburu (batería) y Gorka Pastor (sintetizador), que ha llenado el teatro de iconografía de la mitología vasca con la canción “Aralarko Dama” (“La Dama de Aralar”), de su disco Aaztiyen (2023).

La Dama de Aralar es la representación de Mari, la “diosa madre” vasca en su aparición en la sierra de Aralar, entre Navarra y Guipúzcoa. Según la leyenda, se trata de la personificación femenina de la Tierra, la reina de la Naturaleza y sus componentes, y habita en cuevas y bosques. La letra de la canción trata de una “época de cambio y caos” cuando los diferentes personajes mitológicos se enteran del nacimiento de una nueva religión. Entre ellos se encuentran las “lamias”, mitad mujer mitad animal, los “etxejaun”, duendes bienhechores y señores de la casa, o el “zezengorri”, un toro rojo, guardián de las cuevas en las que hay tesoros. Y son precisamente las lamias, según explica el propio autor, las que cantan en el estribillo proclamando en medio de ese caos que, “Si cae la Dama de Aralar, será en tierras navarras”

La Revuelta | Zetak - "Aralarko Dama"

Letra de “Aralarko Dama”, en euskera

Aralarko dama eroriko bada

Nafar lurretan izango da

Ihintzak busti du basoa

AMAZEYE

Etxejaunak ihesi ilargi argitan

AMAZEYE

Adarraren deia ta lamien kantuak

debekatuta Nafarroan

haren izenean

Baseliza bat eraiki dute Egiarretan

Ahaztuko badira kantuak

arbasoen kontakizunak

Aralarko dama eroriko bada

Nafar lurretan izango da

Urederra gorriz tindatu da

AMAZEYE

Zezengorriaren zauri emaria

AMAZEYE

Basurdekumeak dira noraezean

Orbaizetako karriketan

ta xoxoak hegan

Kanpaiak ozen entzuten dira Amezketan

Ahaztuko badira kantuak

arbasoen kontakizunak

Aralarko dama eroriko bada

Nafar lurretan izango da

Iruzki-sartzien galtzen den itzela

Hortan biyurtuaa

mendetan ta mendetan

siñistetu duun guzia

Ahaztuko badira kantuak

arbasoen kontakizunak

Aralarko dama eroriko bada

Nafar lurretan izango da

Ahaztuko badira kantuak

arbasoen kontakizunak

Aralarko dama eroriko bada

Nafar lurretan izango da

Letra de “Aralarlo Dama”, en castellano

Si cae la Dama de Aralar

será en tierras navarras.

El rocío ha humedecido el bosque

AMAZEYE

Los "Etxejaun" huyen a la luz de la luna

AMAZEYE

La llamada de un cuerno y el canto de las "lamias"

prohibidos en Navarra

en nombre de "aquel"

Han construido una ermita en Egiarreta

Si caen en el olvido los cantos,

las historias de los ancestros

Si cae la Dama de Aralar

será en tierras navarras.

Urederra se tiñe de rojo

AMAZEYE

Caudal de la herida del "Zezengorri"

AMAZEYE

Crías de jabalí a la deriva

por las calles de Orbaizeta

y los mirlos salen volando

Resuenan fuerte las campanas en Amezketa

Si caen en el olvido los cantos,

las historias de los ancestros

Si cae la Dama de Aralar

será en tierras navarras.

La sombra que se pierde cuando entra el sol

En eso se ha convertido

todo aquello en lo que hemos creído

siglo tras siglo

Si caen en el olvido los cantos,

las historias de los ancestros

Si cae la Dama de Aralar

será en tierras navarras.

Si caen en el olvido los cantos,

las historias de los ancestros

Si cae la Dama de Aralar

será en tierras navarras.

