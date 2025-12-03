La Revuelta ha vuelto a sorprender a la audiencia con la actuación de Zetak, una formación de pop electrónico en euskera liderada por Pello Reparaz. Con un estadio de San Mamés agotado y otra fecha en proceso para un total de casi 90.000 entradas en dos conciertos, el artista navarro reflexionaba junto a David Broncano sobre los motivos del éxito que está alcanzando su nuevo proyecto: “Puedes pensar que eres el puto amo y no, no van por ahí los tiros. Te pones a rascar y te das cuenta de que no queda otra: es por el euskera y la defensa de las lenguas no hegemónicas”. En su opinión, su música conecta con “gente que habla otras lenguas no hegemónicas, y también con gente que no las habla pero tiene esa sensibilidad y ese interés”.

Un mensaje idóneo para celebrar el Día del Euskera y de Navarra y recordar que, pese a la dificultad del idioma, “no es imposible aprenderlo, hay vías para hacerlo y también es divertido”. De hecho, Pello Reparaz asegura que “como pueblo, tenemos algo muy guay: si te aprendes cuatro palabras en euskera y las sueltas, ya nos tienes ganados”. Como ejemplo, ha enseñado a Broncano una sencilla frase que sirve como lema: “Guk euskaraz, suk sergatik ez”, que se traduce al castellano por “Nosotros hablamos euskera, ¿tú por qué no?”.

18.10 min La Revuelta | Zetak celebra el Día del Euskera: "No es imposible aprender"

Zetak convierte La Revuelta en un mito vasco La Revuelta ha ofrecido en más de una ocasión su escenario a artistas que cantan sus canciones en las diferentes lenguas oficiales, como el “Xorieri” de Izaro, en euskera, o el “Mont vetlatori” de La Maria, que homenajeó en valenciano a las víctimas de la DANA. En esta ocasión ha sido el turno de Zetak, el nuevo proyecto de Pello Reparaz (Arbizu, 1990) tras la disolución de su grupo anterior, Vendetta. En esta nueva andadura, el artista navarro ha pasado del punk y el ska al pop electrónico con una formación compuesta por Leire Colmo (percusión), Iban Larreburu (batería) y Gorka Pastor (sintetizador), que ha llenado el teatro de iconografía de la mitología vasca con la canción “Aralarko Dama” (“La Dama de Aralar”), de su disco Aaztiyen (2023). La Dama de Aralar es la representación de Mari, la “diosa madre” vasca en su aparición en la sierra de Aralar, entre Navarra y Guipúzcoa. Según la leyenda, se trata de la personificación femenina de la Tierra, la reina de la Naturaleza y sus componentes, y habita en cuevas y bosques. La letra de la canción trata de una “época de cambio y caos” cuando los diferentes personajes mitológicos se enteran del nacimiento de una nueva religión. Entre ellos se encuentran las “lamias”, mitad mujer mitad animal, los “etxejaun”, duendes bienhechores y señores de la casa, o el “zezengorri”, un toro rojo, guardián de las cuevas en las que hay tesoros. Y son precisamente las lamias, según explica el propio autor, las que cantan en el estribillo proclamando en medio de ese caos que, “Si cae la Dama de Aralar, será en tierras navarras” 03.55 min La Revuelta | Zetak - "Aralarko Dama"

Letra de “Aralarko Dama”, en euskera Aralarko dama eroriko bada Nafar lurretan izango da Ihintzak busti du basoa AMAZEYE Etxejaunak ihesi ilargi argitan AMAZEYE Adarraren deia ta lamien kantuak debekatuta Nafarroan haren izenean Baseliza bat eraiki dute Egiarretan Ahaztuko badira kantuak arbasoen kontakizunak Aralarko dama eroriko bada Nafar lurretan izango da Urederra gorriz tindatu da AMAZEYE Zezengorriaren zauri emaria AMAZEYE Basurdekumeak dira noraezean Orbaizetako karriketan ta xoxoak hegan Kanpaiak ozen entzuten dira Amezketan Ahaztuko badira kantuak arbasoen kontakizunak Aralarko dama eroriko bada Nafar lurretan izango da Iruzki-sartzien galtzen den itzela Hortan biyurtuaa mendetan ta mendetan siñistetu duun guzia Ahaztuko badira kantuak arbasoen kontakizunak Aralarko dama eroriko bada Nafar lurretan izango da Ahaztuko badira kantuak arbasoen kontakizunak Aralarko dama eroriko bada Nafar lurretan izango da