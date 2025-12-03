Zetak celebra el DÃa del Euskera en La Revuelta con "Aralarko Dama": descubre el mito vasco del que hablaÂ laÂ canciÃ³n
La Revuelta ha vuelto a sorprender a la audiencia con la actuación de Zetak, una formación de pop electrónico en euskera liderada por Pello Reparaz. Con un estadio de San Mamés agotado y otra fecha en proceso para un total de casi 90.000 entradas en dos conciertos, el artista navarro reflexionaba junto a David Broncano sobre los motivos del éxito que está alcanzando su nuevo proyecto: “Puedes pensar que eres el puto amo y no, no van por ahí los tiros. Te pones a rascar y te das cuenta de que no queda otra: es por el euskera y la defensa de las lenguas no hegemónicas”. En su opinión, su música conecta con “gente que habla otras lenguas no hegemónicas, y también con gente que no las habla pero tiene esa sensibilidad y ese interés”.
Un mensaje idóneo para celebrar el Día del Euskera y de Navarra y recordar que, pese a la dificultad del idioma, “no es imposible aprenderlo, hay vías para hacerlo y también es divertido”. De hecho, Pello Reparaz asegura que “como pueblo, tenemos algo muy guay: si te aprendes cuatro palabras en euskera y las sueltas, ya nos tienes ganados”. Como ejemplo, ha enseñado a Broncano una sencilla frase que sirve como lema: “Guk euskaraz, suk sergatik ez”, que se traduce al castellano por “Nosotros hablamos euskera, ¿tú por qué no?”.
Zetak convierte La Revuelta en un mito vasco
La Revuelta ha ofrecido en más de una ocasión su escenario a artistas que cantan sus canciones en las diferentes lenguas oficiales, como el “Xorieri” de Izaro, en euskera, o el “Mont vetlatori” de La Maria, que homenajeó en valenciano a las víctimas de la DANA. En esta ocasión ha sido el turno de Zetak, el nuevo proyecto de Pello Reparaz (Arbizu, 1990) tras la disolución de su grupo anterior, Vendetta. En esta nueva andadura, el artista navarro ha pasado del punk y el ska al pop electrónico con una formación compuesta por Leire Colmo (percusión), Iban Larreburu (batería) y Gorka Pastor (sintetizador), que ha llenado el teatro de iconografía de la mitología vasca con la canción “Aralarko Dama” (“La Dama de Aralar”), de su disco Aaztiyen (2023).
La Dama de Aralar es la representación de Mari, la “diosa madre” vasca en su aparición en la sierra de Aralar, entre Navarra y Guipúzcoa. Según la leyenda, se trata de la personificación femenina de la Tierra, la reina de la Naturaleza y sus componentes, y habita en cuevas y bosques. La letra de la canción trata de una “época de cambio y caos” cuando los diferentes personajes mitológicos se enteran del nacimiento de una nueva religión. Entre ellos se encuentran las “lamias”, mitad mujer mitad animal, los “etxejaun”, duendes bienhechores y señores de la casa, o el “zezengorri”, un toro rojo, guardián de las cuevas en las que hay tesoros. Y son precisamente las lamias, según explica el propio autor, las que cantan en el estribillo proclamando en medio de ese caos que, “Si cae la Dama de Aralar, será en tierras navarras”
Letra de “Aralarko Dama”, en euskera
Aralarko dama eroriko bada
Nafar lurretan izango da
Ihintzak busti du basoa
AMAZEYE
Etxejaunak ihesi ilargi argitan
AMAZEYE
Adarraren deia ta lamien kantuak
debekatuta Nafarroan
haren izenean
Baseliza bat eraiki dute Egiarretan
Ahaztuko badira kantuak
arbasoen kontakizunak
Aralarko dama eroriko bada
Nafar lurretan izango da
Urederra gorriz tindatu da
AMAZEYE
Zezengorriaren zauri emaria
AMAZEYE
Basurdekumeak dira noraezean
Orbaizetako karriketan
ta xoxoak hegan
Kanpaiak ozen entzuten dira Amezketan
Ahaztuko badira kantuak
arbasoen kontakizunak
Aralarko dama eroriko bada
Nafar lurretan izango da
Iruzki-sartzien galtzen den itzela
Hortan biyurtuaa
mendetan ta mendetan
siñistetu duun guzia
Ahaztuko badira kantuak
arbasoen kontakizunak
Aralarko dama eroriko bada
Nafar lurretan izango da
Ahaztuko badira kantuak
arbasoen kontakizunak
Aralarko dama eroriko bada
Nafar lurretan izango da
Letra de “Aralarlo Dama”, en castellano
Si cae la Dama de Aralar
será en tierras navarras.
El rocío ha humedecido el bosque
AMAZEYE
Los "Etxejaun" huyen a la luz de la luna
AMAZEYE
La llamada de un cuerno y el canto de las "lamias"
prohibidos en Navarra
en nombre de "aquel"
Han construido una ermita en Egiarreta
Si caen en el olvido los cantos,
las historias de los ancestros
Si cae la Dama de Aralar
será en tierras navarras.
Urederra se tiñe de rojo
AMAZEYE
Caudal de la herida del "Zezengorri"
AMAZEYE
Crías de jabalí a la deriva
por las calles de Orbaizeta
y los mirlos salen volando
Resuenan fuerte las campanas en Amezketa
Si caen en el olvido los cantos,
las historias de los ancestros
Si cae la Dama de Aralar
será en tierras navarras.
La sombra que se pierde cuando entra el sol
En eso se ha convertido
todo aquello en lo que hemos creído
siglo tras siglo
Si caen en el olvido los cantos,
las historias de los ancestros
Si cae la Dama de Aralar
será en tierras navarras.
Si caen en el olvido los cantos,
las historias de los ancestros
Si cae la Dama de Aralar
será en tierras navarras.