Pedro Ruiz rescata la anécdota del Franquismo que obligó a usar los dos apellidos de los árbitros | La Revuelta, directo

Hace más de cinco décadas que Pedro Ruiz inició su andadura en la televisión, aunque siempre ha preferido el teatro. Y lleva tanto tiempo en el mundo de la comunicación y el espectáculo que fue el creador y primer conductor de Estudio estadio, histórico programa de deportes de RTVE, en 1972, en los últimos coletazos del Franquismo. Fue entonces cuando se originó una costumbre que se ha conservado hasta esta misma temporada en el fútbol español, la de nombrar a los árbitros por sus dos apellidos. Y es que el régimen quiso evitar posibles confusiones con el dictador cuando los aficionados vertieran críticas contra el colegiado Ángel Franco Martínez.

Comenzaba la década de los 70 cuando Pedro Ruiz inició su carrera profesional en RTVE , donde ha conducido multitud de formatos. Pero las imposiciones del régimen franquista le hicieron dejar pronto la televisión “porque empecé a hacer teatro y decían que no era digno hacer televisión y estar en la farándula ”. No tuvo ninguna duda en su decisión y se quedó con las tablas, porque “la única libertad que existe es el teatro, el único sitio donde te sientes libre del todo”. A sus 78 años sigue llenando salas con su nuevo espectáculo, Mi vida es una anécdota, con el que asegura que se divertirá “incluso la gente joven que no me ha visto nunca”. Es más, en su opinión, “ quien no me ha visto en el teatro, no me conoce de verdad”.

Un poema para Broncano

Pedro Ruiz se conserva en un estado de forma espectacular, física y mentalmente. Muestra de ello son los vídeos que envía a David Broncano saltando a la piscina y haciendo volteretas en el aire y el poema que le ha dedicado al presentador: “Broncano es un gamberro / de rápidos reflejos / con aires de eXtraperlo (“con X a propósito”, especificaba el autor) / y libre de complejos. / Le brilla hoy el flequillo / con un rubio dorado / que adoran los chiquillos / y envidian los pelados. / Llegó a Prado del Rey / tras mucha resistencia / por un Decreto Ley / que respalda la audiencia. / Pregunta por la pasta, / por polvos, gatillazos, / pregunta por la pasta / y nació sin embarazos”. En un momento de “demasiada crispación” en el que “hay que ser amable”, Pedro Ruiz ha felicitado a Broncano por el éxito de La Revuelta y le ha definido como "no presentador, sino pre-pensador”.Las máximas de Pedro Ruiz

Su entrevista con Broncano en La Revuelta ha sido una ráfaga constante de titulares, juegos de palabras y ácidas ironías. Aunque considera que “somos gente con suerte” por vivir en el primer mundo, asegura que “estamos en una dictadura digital” en la que hemos “regalado todos nuestros datos y, entonces, el producto eres tú”, motivo por el cual prefiere pagar en metálico a usar la tarjeta. Cuestiones como estas son las que aborda en su nuevo libro, Paren el mundo, que me bajo, donde realiza “una protesta divertida e irónica” contra todo aquello que “nos comprime día a día para que seamos menos libres”. Y también tiene meridianamente claro lo que quiere que suceda con él una vez que haya fallecido: “De morir a donar, de donar a quemar y de quemar al mar. Pero no será en este siglo”, asegura.