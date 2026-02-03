El arte de preparar una ensalada ecológica con menos de 5 ingredientes: esta es la receta paso a paso
- Colinabo, el bulbo de hinojo o la col picuda son algunos de los ingredientes que utilizan en la huerta ecológica de Tarruco
Si se trata de cocinar y posteriormente comer, en Aquí la Tierra siempre nos apuntamos. Esta vez nos hemos desplazado a Cantabria, más concretamente a Villafrufre, donde se encuentra la agricultura ecológica de Tarruco, una huerta cántabra que produce todo tipo de hortalizas, frutas y flores. Este delicioso lugar está situado en una finca de la ladera sur del monte Caballar, en Valles Pa siegos, donde siguen métodos más que respetuosos con el medio ambiente.
¿Y qué tipo alimentos se pueden utilizar para saborear una deliciosa ensalada? María Leal, fundadora de esta huerta ecológica, nos da las claves y los alimentos que cultivan para comer fácil, rico y de forma saludable. "De los productos que todavía tenemos en el exterior podemos utilizar el colinabo, bulbo de hinojo y una col picuda. Dentro, tenemos las aromáticas como el eneldo o el cilantro".
Sin embargo, de nada sirve la materia prima si no sabemos cocinarla con cariño y mucho amor. Para ello, hemos cogido todos los alimentos que nos ha proporcionado María y se lo hemos llevado a András Miklós, nuestro cocinero de Tarruco. El objetivo es claro: preparar una ensalada singular para chuparse los dedos, junto a una salsa que acompañe esta delicia. "El límite es tu imaginación. Le puedes echar fruta, manzana, cualquier tipo de raíz, zanahoria, dos tipos de nabos de invierno, hinojo, lombarda o la col picuda". La salsa, también corre a cargo del chef. "Hemos echado mayonesa y yogur para el cuerpo de la salsa, además de mostaza, sal, azúcar y a mi personalmente me gusta con hierbas aromáticas".
Y en la cocina, nada se desperdicia. "Vamos a aprovechar estos alimentos para hacer una especie de buñuelos llamados Pakoras, originarios de la India. Utilizaremos especias, harina y posteriormente lo freímos para que vaya ligando y perdiendo agua. La harina puede ser de trigo y garbanzo". Por último, tocaba probarlo y, por lo que hemos podido intuir, le ha gustado mucho a nuestro reportero Omar Morán. ¡Viva la cocina ecológica y natural!