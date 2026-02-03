El arte de preparar una ensalada ecológica con menos de 5 ingredientes: esta es la receta paso a paso

Si se trata de cocinar y posteriormente comer, en Aquí la Tierra siempre nos apuntamos. Esta vez nos hemos desplazado a Cantabria, más concretamente a Villafrufre, donde se encuentra la agricultura ecológica de Tarruco, una huerta cántabra que produce todo tipo de hortalizas, frutas y flores. Este delicioso lugar está situado en una finca de la ladera sur del monte Caballar, en Valles Pa siegos, donde siguen métodos más que respetuosos con el medio ambiente.

¿Y qué tipo alimentos se pueden utilizar para saborear una deliciosa ensalada? María Leal, fundadora de esta huerta ecológica, nos da las claves y los alimentos que cultivan para comer fácil, rico y de forma saludable. "De los productos que todavía tenemos en el exterior podemos utilizar el colinabo, bulbo de hinojo y una col picuda. Dentro, tenemos las aromáticas como el eneldo o el cilantro".