El pantano artificial de Aracena que conmemora el Día Mundial de los Humedales
- Cuando pensamos en humedales, nos vienen a la cabeza marismas o lagunas, pero un pantano artificial también lo es
- Sigue toda la actualidad de Aquí la Tierra, en RTVE Play
El Día Mundial de los Humedales se celebra cada 2 de febrero para concienciar sobre la importancia de estos ecosistemas, fundamentales para la biodiversidad y el agua. En la zona de Aracena y el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, esta fecha destaca la necesidad de proteger pequeños humedales y charcas de montaña. Para conocerlo más a fondo, Aquí la Tierra se ha desplazado hasta Andalucía para conocer de primera mano la Sierra de Aracena y sus valiosos humedales de interior que actúan como refugio de biodiversidad y reguladores hídricos.
Cuando pensamos en humedales, nos vienen a la cabeza marismas o lagunas, pero un pantano artificial también lo es. Matías Gómez, perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, nos ha contado todos los entresijos de este maravilloso lugar y de sus incansables embalses. "Con el tiempo que lleva el embalse (más de 50 años), es un ecosistema como otro cualquier natural. Estamos en la gloria, llevamos varios años con menos del 40% de capacidad, pero con el cambio climático todo ha cambiado gracias a las lluvias".
"Este lugar abastece a la ciudad de Sevilla"
Además, gracias a la gran cantidad de agua y vegetación, las aves se hospedan en este lugar e incluso se quedan a vivir. "Cuando tenemos días buenos podemos disfrutar de cormoranes, cigüeñas o garzas", señalaba. "Este lugar abastece a la ciudad de Sevilla y alrededores". Para conocer mejor toda la teoría, hemos pasado a la práctica acercándonos hasta la presa para disfrutarla en primera persona. "Con todo lo que ha llovido, no queda otra que abrir compuertas. Llevamos casi una semana así, con el agua de la Rivera de Huelva. Pasará por cuatro embalses antes de llegar al Guadalquivir".
"El agua va por su cauce y mientras se mueve se va oxigenando. Con la cantidad que tenemos de agua podemos estar tranquilos durante un par de años". El objetivo de esta efeméride es visibilizar y crear conciencia acerca del valor de los humedales para la humanidad y el planeta, promoviendo al mismo tiempo la integración de la necesidad de su conservación y restauración en las agendas ambientales y de desarrollo nacionales e internacionales