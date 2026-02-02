El pantano artificial de Aracena que conmemora el Día Mundial de los Humedales

El Día Mundial de los Humedales se celebra cada 2 de febrero para concienciar sobre la importancia de estos ecosistemas, fundamentales para la biodiversidad y el agua. En la zona de Aracena y el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, esta fecha destaca la necesidad de proteger pequeños humedales y charcas de montaña. Para conocerlo más a fondo, Aquí la Tierra se ha desplazado hasta Andalucía para conocer de primera mano la Sierra de Aracena y sus valiosos humedales de interior que actúan como refugio de biodiversidad y reguladores hídricos.

Cuando pensamos en humedales, nos vienen a la cabeza marismas o lagunas, pero un pantano artificial también lo es. Matías Gómez, perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, nos ha contado todos los entresijos de este maravilloso lugar y de sus incansables embalses. "Con el tiempo que lleva el embalse (más de 50 años), es un ecosistema como otro cualquier natural. Estamos en la gloria, llevamos varios años con menos del 40% de capacidad, pero con el cambio climático todo ha cambiado gracias a las lluvias".