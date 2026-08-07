Un año después del incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba, los trabajos de restauración están ejecutados al 80%

Este sábado, 8 de agosto, se cumple un año del incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba que puso en jaque una de las joyas patrimoniales de nuestro país. Doce meses de aquel día en el que todo el país, pero especialmente Andalucía, contuvo la respiración ante el fuego que hizo peligrar el monumento declarado como Patrimonio de la Humanidad en 1984.

Todo discurría con normalidad en la capital cordobesa cuando pasadas las nueve y cuarto de la noche, la Mezquita comenzó a arder, provocando una gran columna de humo que invadió el paisaje, pudiéndose ver desde cualquier punto de la ciudad califal. La sorpresa de los cordobeses y visitantes que merodeaban por la zona fue mayúscula. Rápidamente comenzaron a correr las imágenes de las llamas saliendo por el tejado en una parte del monumento por las redes sociales, generando una oleada de reacciones en todo el mundo.

01.28 min Se investigan las causas del incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba

Origen accidental El fuego se originó de manera accidental en la parte oriental del edificio, donde se ubican las naves de Almanzor con capillas de más de cuatro siglos de antigüedad. Hasta el lugar del suceso se desplazaron rápidamente efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como los bomberos que realizaron una rápida y efectiva actuación que hizo que el incendio no causase daños más graves. Solo unas horas después del comienzo de las llamas, el entonces obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, tranquilizaba a la población cuando anunció que "el fuego está controlado, gracias a Dios y a los bomberos". En esa misma intervención ante la prensa, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, dijo: "La Mezquita está a salvo", tras agradecer el trabajo de los bomberos. Reportajes Emisoras Reportajes Emisoras - Córdoba - Un año del incendio en la Mezquita de Córdoba - 06/08/26 Escuchar audio

Restauración en la recta final El cabildo catedral, encargado de la conservación de la Mezquita de Córdoba, no tardó en reaccionar y solo unos días después del suceso inició las actuaciones de restauración en la parte afectada por las llamas. Unos trabajos para los que se han invertido algo más de medio millón de euros y que ya están al 80% de su ejecución, según ha manifestado recientemente el Dean Presidente del cabildo catedral, Joaquín Alberto Nieva. Las intervenciones se han dividido en varias fases, la de emergencia que concluyó el pasado noviembre, la primera fase hasta el pasado mayo y la segunda y última que es la que se encuentra en la actualidad. Labores que se han centrado en sellar y consolidar cada pieza dañada mediante inyecciones de resina acrílica, como han explicado algunos de los expertos implicados en las mismas. De las cuatro bóvedas que se vieron afectadas, tres han sido ya restauradas por el equipo del templo. Hasta el momento ha sido restaurado el retablo de San Nicolás de Bari, un espacio que ya está abierto al público, así como la capilla del Espíritu Santo que pronto será visitable. En la actualidad, se trabaja en la capilla de La Anunciación donde cayeron diferentes piezas durante el colapso de la bóveda. “ Lo que va a llevar más tiempo es el retablo porque es una actuación que va por fases “ Anabel Barrena, restauradora Así lo ha explicado en una visita a la parte afectada de la mezquita. Además, el fuste, la parte principal de una de las columnas de esta parte, tendrá que cambiarse, según las palabras del arquitecto encargado de la restauración, Gabriel Ruiz Cabrero, que ha lanzado un mensaje tranquilizador a la hora de llevar a cabo "un proceso que la lo hemos hecho. Ya cambiamos una columna en el patio porque se abrió, se rajó. Es decir, no conlleva grandes complicaciones aunque pueda parecerlo", ha dicho. “Hemos optado por la calidad, no por la prisa “ Aunque en un principio se calculó que las actuaciones durarían un año, los plazos se han ampliado ya que "lo importante es que la mezquita quede lo más perfecta posible. Hemos optado más por la calidad que por la prisa", ha manifestado el actual obispo de Córdoba, Jesús Fernández. Por otro lado, hay que destacar que desde aquella fatídica noche el cabildo catedralicio ha reforzado las medidas de seguridad contra incendios en la Mezquita. "Hemos incorporado mayor número de mangueras para que sea más fácil el ataque de cualquier fuego o cualquier imprevisto, hemos introducido bicheros para abrir más fácilmente boquetes que puedan ayudar a la hora de sofocar llamas", ha explicado el canónigo responsable de seguridad, Tomás Pajuelo. Además, durante este año la Mezquita-Catedral ha instalado un sistema pionero automático de protección contra incendios de última generación que se está instalando en dos fases y que supone una inversión superior a los 1,3 millones de euros para la cobertura total del monumento. Un proyecto que incorpora una tecnología que combina agua nebulizada de alta presión, cámaras termográficas para detección temprana y un sistema de medición de temperatura mediante fibra óptica. Con esto se garantiza una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia, minimizando al mismo tiempo el impacto sobre un edificio de incalculable valor histórico y artístico y reduciendo el riesgo de falsas alarmas. 01.21 min El reto de la restauración de la Mezquita-Catedral de Córdoba tras el incendio