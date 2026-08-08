Los graves incendios en Castellón y Huelva continúan en nivel 2 con presencia de la UME para proteger a la población

Los servicios de emergencia mantienen una lucha intensa contra el fuego en dos puntos críticos del territorio nacional. La Generalitat Valenciana y la Junta de Andalucía han elevado a situación operativa 2 sus respectivos planes de emergencia debido a la peligrosidad de los incendios forestales declarados en la provincia de Castellón y en el municipio de Niebla (Huelva). Esta medida ha permitido la incorporación inmediata de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para apoyar a los dispositivos autonómicos en las tareas de control y protección de la población.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado a través de sus redes sociales que la evolución de los incendios que afectan a Huelva y Castellón se sigue "con preocupación" desde el Ejecutivo. Durante su intervención, el jefe del Gobierno ha querido trasladar "todo mi apoyo" a los ciudadanos que se han visto obligados a abandonar sus hogares debido al avance del fuego, subrayando tajantemente que "lo primero es su seguridad y protección".

Asimismo, el mandatario ha expresado su "reconocimiento a la UME y a todos los servidores públicos que se están dejando la piel en varios puntos del país para frenar el avance de las llamas». Ante la gravedad de la situación, Sánchez ha instado a la ciudadanía a extremar la "máxima precaución", llamando a seguir únicamente las indicaciones de las autoridades y fuentes oficiales para evitar la difusión de desinformación.

En Castellón trabajan un total de 200 efectivos terrestres y 17 medios aéreos. En estos momentos centran sus esfuerzos en Tírig, después de haber mejorado la situación en la Serra d'en Galceran y haberse dado por controlado el foco de Culla.

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El fuego obligó a desalojar a 91 personas de diferentes masías diseminadas, 11 de las cuales están en el polideportivo de Els Ibarsos y se mantiene confinado el municipio de Serra d'en Galceran por precaución, aunque las personas desalojadas podrán ir volviendo a sus domicilios porque estaban en alojamientos turísticos.

Actualmente son 45 las hectáreas quemadas según las mediciones de los drones, y hay 4 kilómetros de perímetro. Los fuegos se declararon "casi simultáneamente" entre las 19.00 y las 21.00 horas, en Culla, Serra d'en Galceran, Tírig y Salzadella, aunque este último se dio por extinguido anoche.

Se activó situación 2 en el de Serra d'en Galceran a las 22.00 horas y se activó la Unidad Militar de Emergencias y todos los efectivos de la Comunitat Valenciana relativos a emergencias pero ha podido bajarse a situación 1. Actualmente es el de Tírig el que se ha declarado en situación operativa nivel 2.

Antonio Rodrigo, director técnico del PMA, ha subrayado que la orografía es el principal problema en estos fuegos pero lo han podido subsanar con todos los medios que tienen trabajando en el terreno y en principio "el incendio está muy bien y la evolución ha sido favorable".

Por la noche han podido trabajar y reducir la progresión del mismo y las condiciones meteorológicas son favorables, ha agregado.

Cambios en la dirección del viento Paralelamente, en Niebla (Huelva), el incendio forestal ha obligado al desalojo preventivo de unas 45 personas procedentes de los núcleos de La Florida, Las Arenas y El Manzanito. La extensión calcinada supera la 4.000 hectáreas. El consejero de la Junta, Antonio Sanz, ha elevado la emergencia a nivel 2 ante la "complejidad del incendio y los continuos cambios en la dirección del viento". ““ "Este incendio tiene un comportamiento de cambio de viento constante, lo cual te destroza la estrategia de ataque al incendio que tienes, además te va abriendo el perímetro del incendio porque al cambiar el viento va abriendo nuevos frentes", ha explicado Sanz en una atención a los medios en el Puesto de Mando Avanzado en Niebla este sábado. El vicepresidente primero de la Junta ha asegurado que a partir de las 14:00 horas "se espera que se vuelva a complicar el fuego" debido al cambio a viento del suroeste. La mayoría de los evacuados han optado por trasladarse a viviendas de familiares, mientras que cinco personas han sido realojadas por los servicios municipales. Otras 70 personas se mantienen en alejamiento preventivo a consecuencia del incendio declarado el pasado jueves en el paraje de Raboconejo, también en Niebla.

Despliegue de medios y efectivos El dispositivo va a alcanzar los 26 medios aéreos en la jornada del sábado junto a 12 bulldozers, tres de ellos de la Unidad Militar de Emergencia (UME), que van a realizar labores de cortafuegos. A esto se añade 309 efectivos, entre ellos 60 de la UME. "Es de los incendios donde mayor nivel de maquinaria vamos a utilizar", ha destacado Sanz quien ha destacado la cooperación y coordinación de todas las administraciones involucradas en las labores de extinción. ““ La situación del incendio mantiene a 70 personas en alejamiento preventivo. Sanz ha indicado que practicamente todas eran de segunda vivienda y cinco personas han necesitado alojamiento en hoteles de la zona. Ha confirmado que se encuentran afectadas las áreas de Rabo-Conejo, Caballón, Tumbalejo, La Florida y Las Arenas. El consejero ha confirmado que no hay zonas de afectación de viviendas o de personas que corran peligro. "Nadie debe regresar a una zona desalojada hasta que los responsables de la emergencia comuniquen expresamente ello", ha recordado Sanz quien ha señalado que la Guardia Civil tuvo que actuar la pasada noche para evitar que personas entraran en el perímetro del incendio. "Pido máxima prudencia, máxima colaboración y agradecer a la población su comportamiento con carácter general en relación con entender este tipo de medidas", ha remarcado.