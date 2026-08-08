La Generalitat envía un Es-Alert para confinar Sierra Engarcerán (Castellón) por un incendio forestal
- Hay otros dos incendios activos en Castellón en Tirig y Culla atendidos por bomberos de la Diputación
- El incendio de Niebla, Huelva, entra en una situación de extrema complejidad a causa del viento
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha enviado este viernes por la noche un mensaje Es-Alert para ordenar el confinamiento de los vecinos de Sierra Engarcerán (Castellón) a consecuencia del humo de un incendio declarado en Vall d'Alba.
En el mensaje, se insta a permanecer en interiores, cerrar puertas, ventanas y ventilación, además de apagar el aire acondicionado y los extractores.
Emergencias, además, ha ordenado el desalojo preventivo de algunas masías y ha establecido la situación 2 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF), según ha informado el 112.
El incendio se ha declarado este viernes por la tarde en Vall d'Alba, si bien a partir de las 21.49 horas ha pasado a ubicarse en Sierra Engarcerán.
Hasta el lugar se han movilizado una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, once unidades de bomberos forestales y siete autobombas. A ellos se sumarán efectivos del III batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha confirmado que la UME, activada a solicitud de la dirección de la emergencia, ya va en dirección al incendio. "Mucho ánimo a todos los efectivos que están trabajando contra el fuego y seguid toda la información por los canales oficiales. Mucha precaución", ha escrito en 'X'.
La situación 2 del PEIF se establece cuando un incendio puede afectar gravemente a la población y a bienes de naturaleza no forestal, lo que exige a adopción inmediata de medidas de protección y socorro además de la posibilidad de incorporar medios extraordinarios.
Emergencias 112 ha actualizado la información de los medios que hay desplazados a la sierra de Engarcerán: 11 unidades de bomberos forestales de la Generalitat, 10 autobombas, una unidad especial de bomberos forestales Dipcas, voluntarios de distintas localidades, 2 unidades del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana policía de la Generalitat y una unidad de la Guardia Civil.
Aemet Comunitat Valenciana ha publicado un mensaje en la red social X en la que informaba de las numerosas descargas procedentes de rayos que han impactado hoy en la provincia de Castellón en puntos donde se han detectado focos de incendios como la Sierra Engarcerán, Culla y Tirig.
Extrema complejidad en el incendio de Niebla, Huelva
El incendio que afecta a Niebla, en Huelva, presenta actualmente una situación de "extrema complejidad" por los cambios de viento, mientras que el otro foco que se originó ayer en el término municipal onubense de Villablanca está ya extinguido.
El incendio de Niebla acapara este viernes todos los esfuerzos para lograr su contención, con 380 hectáreas ya calcinadas según las últimas informaciones y un total de 66 personas evacuadas de sus hogares. La UME se ha incorporado para participar en la extinción del incendio forestal de Niebla. Ya ha salido para la zona el Segundo Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM II) con Base Aérea de Morón (Sevilla), después de que el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, haya elevado a situación operativa 2 la fase de emergencia del Plan Infoca y haya solicitado su incorporación.
El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado de que el fuego se encuentra en fase de "extrema complejidad" por culpa del viento, lo que ha obligado a retirar los medios aéreos de la zona ante el "alto riesgo e inestabilidad" que supone para los efectivos, redistribuyéndolos para asegurar el resto del perímetro.
"El fuego, que inicialmente avanzaba en dirección oeste-suroeste, realizó un giro en forma de 'L' hacia el noroeste, para posteriormente volver a rolar de forma radical hacia el oeste-suroeste", ha precisado.
La situación no hace pensar en una mejora inmediata, ya que las previsiones meteorológicas apuntan a que sobre la medianoche el viento vuelva a rolar hacia el noroeste en un nuevo giro en 'L', acompañado de temperaturas que se mantendrán elevadas durante la madrugada.
Para combatir las llamas, el dispositivo mantiene un amplio despliegue compuesto por más de 150 profesionales apoyados por 24 medios aéreos (11 helicópteros y 13 aviones) y cinco unidades de maquinaria pesada.
Por otra parte, el incendio declarado el jueves por la tarde en el paraje Camino de la Borralla, en el término municipal de Villablanca (Huelva), ha quedado extinguido durante la mañana de este viernes, según el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca), por lo que los medios que quedaban en la zona se han retirado.