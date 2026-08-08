La Generalitat envía un Es-Alert para confinar Sierra Engarcerán (Castellón) por un incendio forestal

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha enviado este viernes por la noche un mensaje Es-Alert para ordenar el confinamiento de los vecinos de Sierra Engarcerán (Castellón) a consecuencia del humo de un incendio declarado en Vall d'Alba.

En el mensaje, se insta a permanecer en interiores, cerrar puertas, ventanas y ventilación, además de apagar el aire acondicionado y los extractores.

Emergencias, además, ha ordenado el desalojo preventivo de algunas masías y ha establecido la situación 2 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF), según ha informado el 112.

El incendio se ha declarado este viernes por la tarde en Vall d'Alba, si bien a partir de las 21.49 horas ha pasado a ubicarse en Sierra Engarcerán.

Hasta el lugar se han movilizado una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, once unidades de bomberos forestales y siete autobombas. A ellos se sumarán efectivos del III batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha confirmado que la UME, activada a solicitud de la dirección de la emergencia, ya va en dirección al incendio. "Mucho ánimo a todos los efectivos que están trabajando contra el fuego y seguid toda la información por los canales oficiales. Mucha precaución", ha escrito en 'X'.

La situación 2 del PEIF se establece cuando un incendio puede afectar gravemente a la población y a bienes de naturaleza no forestal, lo que exige a adopción inmediata de medidas de protección y socorro además de la posibilidad de incorporar medios extraordinarios.

Emergencias 112 ha actualizado la información de los medios que hay desplazados a la sierra de Engarcerán: 11 unidades de bomberos forestales de la Generalitat, 10 autobombas, una unidad especial de bomberos forestales Dipcas, voluntarios de distintas localidades, 2 unidades del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana policía de la Generalitat y una unidad de la Guardia Civil.

Aemet Comunitat Valenciana ha publicado un mensaje en la red social X en la que informaba de las numerosas descargas procedentes de rayos que han impactado hoy en la provincia de Castellón en puntos donde se han detectado focos de incendios como la Sierra Engarcerán, Culla y Tirig.