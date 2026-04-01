Javier Gurruchaga reclama una respuesta contundente contra Trump: "Hay que pararle los pies" | La Revuelta

Vivimos tiempos convulsos a nivel internacional y nadie es ajeno a ello, tampoco los artistas invitados a La Revuelta como Javier Gurruchaga. El polifacético cantante y actor donostiarra se posicionó con rotundidad en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opinando que “hay que pararle los pies” y “ponerle en su sitio”. De su paso por La bola de cristal o Viaje con nosotros, de su pasión por coleccionar libros, y de los inicios de su banda, la Orquesta Mondragón, que celebra su quincuagésimo aniversario, habló con David Broncano, a quien regaló uno de sus característicos sombreros de copa.

Una de las cosas de las que más disfruta Javier Gurruchaga es de leer y coleccionar libros. Por eso ha regalado a Broncano una edición de El doble, de Fiodor Dostoievski, a quien él mismo recurre “cuando estoy un poco deprimido, para deprimirme más”. Y en estos momentos, uno de los motivos de mayor preocupación para el artista vasco son los “tiempos estresantes que vivimos”. “Espero que todos en este país respondamos con dos cojones ” a Donald Trump , a quien considera que es necesario “pararle los pies. Tenemos que ponerle en su sitio”. En este sentido, el actor y cantante opina que “somos vasallos” del presidente estadounidense , “si hacemos algo que no le gusta, nos desprecia”. Motivo por el cual ha expresado un hartazgo que le ha restado fuerza a su militancia y le lleva a “no querer saber nada de ese señor. Es un inculto, solo sabe cuatro palabras”.

50 años de la Orquesta Mondragón

Gurruchaga es uno de esos rostros y voces perfectamente identificables que han acompañado a varias generaciones. Pero antes de encabezar la Orquesta Mondragón trabajó como botones del Banco de San Sebastián de los 14 a los 18 años para colaborar con la economía familiar: “Te puteaban mucho: sube, baja, tráeme un bocadillo, tráeme esto para la suegra”, recordaba el invitado en La Revuelta. Fue entonces cuando un concierto de los Rolling Stones en Barcelona le dio el último empujón para hacer realidad su sueño, montar un grupo de música. Una pasión a la que pudo dar continuidad durante el servicio militar obligatorio, al que se presentó voluntario, y donde “disfruté mucho porque estaba tocando el saxofón, fue toda una experiencia”.

El éxito que estaba cosechando el primer espectáculo de la Orquesta Mondragón, “El chorizo de Johnny Cimbel”, les trajo desde Donosti hasta Madrid, donde debutaron en el Teatro de la Comedia con algún que otro encontronazo: “Un señor vasco nos montó la bronca porque pensaba que venía a ver una orquesta de cámara y vio a un tío vestido de novia y vomitando”, rememoraba entre risas el cantante y actor. Pero la banda siguió creciendo y en los años 80 y 90 contó con uno de los mejores letristas que ha dado la música española, Joaquín Sabina, a quien ha intentado convencer para visitar La Revuelta: “Anímate a venir, déjate de bobadas y de estar tanto tiempo encerrado en casa con los libros”, decía a cámara.

37.27 min La Revuelta | Javier Gurruchaga: "Trump es un inculto"

A sus 68 años y habiendo perdido peso con ayuda de un medicamento, cosa que “la gente se calla, pero lo hacen muchos”, Gurruchaga asegura que está “estupendo, me gusto, me veo apolíneo y no me duelen las rodillas al moverme”. Un gran momento para celebrar el 50º aniversario de la Orquesta Mondragón con una gira que recorrerá varios puntos de España en los próximos meses.