El PSOE tilda de "fracaso" el resultado del PP en Aragón: "Azcón puede ser el ganador aritmético, pero no el político"

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha tachado este lunes de "fracaso estrepitoso" el resultado del PP en Aragón, ya que, ha remarcado, ha perdido "dos escaños y ha engordado a la ultraderecha", al tiempo que ha mostrado el máximo apoyo del partido a la candidata socialista, Pilar Alegría.

"Jorge Azcón (el candidato del PP a la reelección) puede ser el ganador aritmético de estos comicios, pero no el político", ha subrayado este lunes en rueda de prensa Mínguez, tras la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE en la que se han analizado los resultados electorales y que ha estado presidida por el secretario general de los socialistas y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Convocar elecciones para acabar perdiendo, cayendo en escaños y dependiendo más de Vox es un fracaso absoluto del PP", ha resumido Mínguez. A su juicio, ha sido una "estrategia fallida del PP" y ha acusado a su líder, Alberto Núñez Feijóo, de utilizar a las autonomías por su "obsesión" de llegar a Moncloa.

"Al PP le dan igual los gobiernos autonómicos, la sanidad, la educación, los servicios sociales, la vivienda, y, solo porque el señor Feijóo tiene esa obsesión por la Moncloa y pone todo Génova a su propia disposición", ha señalado.

Además, para Míguez, el líder de los 'populares' se ha convertido en el "mejor jefe de campaña de Santiago Abascal". "Vox se multiplica con Feijóo, que le ha dado de comer y le paga hasta las facturas. Es un pagafantas", ha espetado.

Por otra parte, Mínguez ha descartado que el PSOE pudiera facilitar la investidura de Azcón para que no dependa de Vox y ha recordado que, antes de las elecciones, la líder de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría, le propuso apoyar los presupuestos regionales, algo que el PP descartó sin "ni siquiera sentarse a negociar".