El PSOE tilda de "fracaso" el resultado del PP en Aragón: "Azcón puede ser el ganador aritmético, pero no el político"
- Evita hacer autocrítica, aunque admite que no es el resultado esperado y asegura que a Alegría le "faltó tiempo"
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha tachado este lunes de "fracaso estrepitoso" el resultado del PP en Aragón, ya que, ha remarcado, ha perdido "dos escaños y ha engordado a la ultraderecha", al tiempo que ha mostrado el máximo apoyo del partido a la candidata socialista, Pilar Alegría.
"Jorge Azcón (el candidato del PP a la reelección) puede ser el ganador aritmético de estos comicios, pero no el político", ha subrayado este lunes en rueda de prensa Mínguez, tras la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE en la que se han analizado los resultados electorales y que ha estado presidida por el secretario general de los socialistas y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
"Convocar elecciones para acabar perdiendo, cayendo en escaños y dependiendo más de Vox es un fracaso absoluto del PP", ha resumido Mínguez. A su juicio, ha sido una "estrategia fallida del PP" y ha acusado a su líder, Alberto Núñez Feijóo, de utilizar a las autonomías por su "obsesión" de llegar a Moncloa.
"Al PP le dan igual los gobiernos autonómicos, la sanidad, la educación, los servicios sociales, la vivienda, y, solo porque el señor Feijóo tiene esa obsesión por la Moncloa y pone todo Génova a su propia disposición", ha señalado.
Además, para Míguez, el líder de los 'populares' se ha convertido en el "mejor jefe de campaña de Santiago Abascal". "Vox se multiplica con Feijóo, que le ha dado de comer y le paga hasta las facturas. Es un pagafantas", ha espetado.
Por otra parte, Mínguez ha descartado que el PSOE pudiera facilitar la investidura de Azcón para que no dependa de Vox y ha recordado que, antes de las elecciones, la líder de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría, le propuso apoyar los presupuestos regionales, algo que el PP descartó sin "ni siquiera sentarse a negociar".
Evita hacer autocrítica
Por contra, Mínguez ha evitado hacer autocrítica de la debacle del PSOE en Aragón, y aunque ha admitido que el resultado no era el que querían, ha remarcado que los socialistas han obtenido los mismos escaños que Javier Lambán en 2015, cuando fue investido presidente autonómico. Asimismo se ha mostrado convencida de que "hay partido socialista para rato".
Además, ha mostrado su apoyo a Alegría, de la que ha dicho que es "una buena candidata" para Aragón, a pesar de que "le ha faltado tiempo" para convencer debido al adelanto electoral. De ella, ha resaltado que ha llevado a cabo una campaña "limpia, sana, propositiva y respetuosa con el adversario político" frente a la de los 'populares' llena de "bulos y ruido".
También ha señalado que "la política es una carrera de fondo, no un sprint", y ha asegurado que Alegría va a hacer una "oposición" y "trabajar para convencer a los aragoneses".