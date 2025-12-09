El Congreso estudiaría el voto telemático de Ábalos, en prisión provisional, si éste lo solicita desde Soto del Real

Las próximas horas podrían ser cruciales para conocer el próximo episodio en la causa contra José Luis Ábalos, actualmente en prisión provisional y acusado de delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental, prevaricación y malversación. Dos semanas después de su ingreso en la cárcel de Soto del Real de Madrid, el exministro sigue cobrando su sueldo como diputado del Grupo Mixto.

Esta semana se celebra el último pleno del Congreso de los Diputados antes del fin del año, en un contexto político nunca antes visto: un diputado en activo está en prisión provisional pero conserva su acta parlamentaria.

El Supremo decidirá, probablemente, este miércoles si hace firme el auto de procesamiento contra el exministro. Si eso sucede, el Congreso le suspendería y perdería todos sus derechos en la Cámara Baja, incluido el voto, aunque seguiría siendo diputado porque solo él puede renunciar al acta.

La semana pasada, José Luis Ábalos recurrió la decisión del Tribunal Supremo de enviarle a prisión. En su escrito, la defensa del exministro criticó que el magistrado no hubiese adoptado medidas menos lesivas que la cárcel -como una fianza-. Esto le hace pensar, dijo, que ese internamiento en prisión "tiene como objetivo fomentar una declaración colaborativa al estilo de la del imputado Aldama tras su paso por un centro penitenciario". Según el abogado, Carlos Bautista, si existiese riesgo de fuga, no habría acudido "sin resistirse" y "como un cordero al matadero" a la vistilla, que convocó el juez con una semana de antelación, y tras la que acabó entrando en la cárcel.

¿Voto presencial o voto telemático? En tanto no llegue la respuesta del Supremo a ese recurso contra su entrada en prisión, el exministro mantiene su derecho a votar, pero no puede ejercerlo desde la cárcel. José Luis Ábalos podría intentar solicitar el voto telemático a la Mesa del Congreso, aunque todavía no lo ha hecho. Según el artículo 83 del Reglamento de la Cámara Baja, la Mesa puede autorizar que los parlamentarios voten de forma telemática en determinadas circunstancias. Entre esas circunstancias incluye las "situaciones excepcionales de especial gravedad que impida la asistencia a la sesión plenaria". Entre esas circunstancias está por ejemplo el fallecimiento de un familiar cercano. Está por ver si el exministro Ábalos intenta justificar su estancia en prisión como una "situación excepcional" que le otorgue derecho a participar en la votación desde la cárcel. Sin embargo, según ha podido saber RTVE, las circunstancias del mencionado artículo 83 del reglamento de la cámara no podrían aplicarse a José Luis Ábalos ya que según fuentes de la Presidencia del Congreso "no son válidas las situaciones exógenas al diputado". El espíritu de la norma habla, según fuentes parlamentarias, de "fuerza mayor", para cuestiones que no dependen del parlamentario. Si finalmente José Luis Ábalos solicitase el voto telemático, sería la Mesa del Congreso de los Diputados quien tomase la decisión final apoyándose en el informe de los letrados. Según fuentes parlamentarias, cualquier decisión que afecte a Ábalos se tomará en función de lo que decida el Tribunal Supremo sobre su situación carcelaria. Por otra parte, Ábalos podría solicitar el voto presencial. Pero para ejercerlo tendría que ser trasladado desde Soto del Real. Una decisión que, según las mismas fuentes, corresponde al Tribunal Supremo.

Ábalos podría forzar el desplazamiento de la causa a la Audiencia Nacional Podría suceder, sin embargo, que el exministro renuncie a su acta de diputado, forzando el desplazamiento de la causa desde el Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional. Una decisión que previsiblemente dilatará la celebración de juicio, deliberación y sentencia del tribunal contra él. Según la jurisprudencia del Supremo, posibilidad de que el político aforado renuncie a su condición de aforado decae al dictar un juez auto de apertura de juicio oral. Dado que la decisión del Supremo podría ser inminente, se agota el plazo para que el exministro tome esta decisión. José Luis Ábalos está acusado de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación. La Fiscalía Anticorrupción pidió para él 24 años de prisión. Pena que las acusaciones populares, coordinadas por el PP, elevan hasta 30 años de prisión. Además, Anticorrupción pide para el exministro de transportes la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de casi 600.000 euros.