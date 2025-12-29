Trump dice que EE.UU. destruyó una "gran instalación" dentro de su campaña contra Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desvelado que su país destruyó una "gran instalación" la semana pasada dentro de la campaña contra el narcotráfico liderado, según Washington, por Venezuela, aunque no ha especificado si el ataque se produjo dentro del territorio venezolano.

"Acabamos de destruir -no sé si lo leyeron o lo vieron- tienen una gran planta, o una gran instalación, de donde salen los barcos. Hace dos noches, la destruimos. Así que les dimos un golpe muy duro", dijo Trump el viernes pasado en una entrevista con un podcast de radio que ha sido recogida este lunes por medios estadounidenses.

El mandatario no ha especificado la naturaleza de la instalación y hasta el momento su Administración no se ha hecho eco del golpe. De confirmarse, sería el primer ataque terrestre en una campaña antidrogas que hasta ahora se ha desarrollado en aguas internacionales del Caribe.

Según especifica la Agencia EFE, el presidente estadounidense hizo estas declaraciones en una conversación con el multimillonario republicano y propietario de la estación de radio WABC en Nueva York, John Catsimatidis, mientras ambos comentaban las acciones militares de EE.UU. contra supuestas narcolanchas en el Caribe para desarticular la presunta red de tráfico del Cartel de los Soles, que Trump afirma que está controlada por el Gobierno venezolano.

Funcionarios estadounidenses citados por el diario The New York Times han afirmado que el presidente se refería a una planta de producción de drogas en Venezuela y especificaron que esta fue destruida el miércoles pasado, sin abundar en detalles.

La semana pasada, en una rueda de prensa, Trump había advertido al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de que, si "se hace el duro", será "la última vez" que lo haga. Y consideró que sería “inteligente” si el líder chavista elige abandonar el poder en Venezuela. En respuesta a una pregunta sobre si la estrategia de Estados Unidos es derrocar a su homólogo, Trump respondió que “probablemente sí”, pero que no podía asegurarlo porque “eso depende de él [de Maduro]”.