Trump dice que EE.UU. destruyó una "gran instalación" dentro de su campaña contra Venezuela
- "Les dimos un golpe muy duro", dice el presidente
- El republicano lleva semanas asegurando que "pronto" comenzarían los ataques contra el narcotráfico dentro de Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desvelado que su país destruyó una "gran instalación" la semana pasada dentro de la campaña contra el narcotráfico liderado, según Washington, por Venezuela, aunque no ha especificado si el ataque se produjo dentro del territorio venezolano.
"Acabamos de destruir -no sé si lo leyeron o lo vieron- tienen una gran planta, o una gran instalación, de donde salen los barcos. Hace dos noches, la destruimos. Así que les dimos un golpe muy duro", dijo Trump el viernes pasado en una entrevista con un podcast de radio que ha sido recogida este lunes por medios estadounidenses.
El mandatario no ha especificado la naturaleza de la instalación y hasta el momento su Administración no se ha hecho eco del golpe. De confirmarse, sería el primer ataque terrestre en una campaña antidrogas que hasta ahora se ha desarrollado en aguas internacionales del Caribe.
Según especifica la Agencia EFE, el presidente estadounidense hizo estas declaraciones en una conversación con el multimillonario republicano y propietario de la estación de radio WABC en Nueva York, John Catsimatidis, mientras ambos comentaban las acciones militares de EE.UU. contra supuestas narcolanchas en el Caribe para desarticular la presunta red de tráfico del Cartel de los Soles, que Trump afirma que está controlada por el Gobierno venezolano.
Funcionarios estadounidenses citados por el diario The New York Times han afirmado que el presidente se refería a una planta de producción de drogas en Venezuela y especificaron que esta fue destruida el miércoles pasado, sin abundar en detalles.
La semana pasada, en una rueda de prensa, Trump había advertido al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de que, si "se hace el duro", será "la última vez" que lo haga. Y consideró que sería “inteligente” si el líder chavista elige abandonar el poder en Venezuela. En respuesta a una pregunta sobre si la estrategia de Estados Unidos es derrocar a su homólogo, Trump respondió que “probablemente sí”, pero que no podía asegurarlo porque “eso depende de él [de Maduro]”.
Escalada de tensiones
Desde agosto pasado, Estados Unidos ha matado a más de 100 personas en ataques aéreos a embarcaciones que presuntamente transportaban droga en el Caribe y el Pacífico oriental cerca de las costas de Venezuela pero también de Colombia. Un inédito operativo militar que ha sido bautizado como 'Lanza del Sur' bajo el argumento de combatir el narcotráfico y que ha tensado la cuerda principalmente con Venezuela, cuyo presidente es considerado por Washington el líder del Cartel de los Soles, designado como terrorista por la Administración Trump.
En medio de una cada vez mayor tensión bilateral, que incluye el bloqueo del Gobierno estadounidense a petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia el país suramericano, y la confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano en las últimas semanas, el gobernante venezolano niega todas las acusaciones e insiste con que esta operación solo busca un cambio de régimen para apoderarse de los recursos naturales de Venezuela, como el petróleo.
Precisamente Maduro acusó este fin de semana a sectores de poder de Estados Unidos de fabricar una "realidad virtual" para robar los recursos a su país, y reiteró que hay una "guerra psicológica" contra Venezuela para supuestamente alterar la paz. El líder chavista también insistió en llamar al diálogo.
La semana pasada, en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU solicitado con carácter de urgencia por Venezuela, EE.UU. anunció sanciones "al máximo" al país caribeño.
Con esta estrategia, Washington busca "para privar a Maduro de los recursos que utiliza para financiar el Cártel de los Soles".