'La Caza: Irati': fecha de estreno, argumento y capítulos en RTVE Play

RTVE Play cierra el año apostando fuerte por la ficción nacional con el estreno de La Caza: Irati, la nueva temporada de la exitosa saga La Caza, que llega a la plataforma el próximo 31 de diciembre. Tras el impacto de La Caza: Monteperdido, La Caza: Tramuntana, y La Caza: Guadiana, ya disponibles en la plataforma, la serie creada por Agustín Martínez regresa con un caso inédito, un escenario radicalmente distinto y un reparto renovado, manteniendo intacta su esencia de thriller psicológico, misterio y tensión sostenida que ha conquistado a la audiencia desde su debut. ¡Te contamos todo los detalles sobre la cuarta temporada de la serie!

Sinopsis de La Caza: Irati

La cuarta temporada de La Caza transcurre en la Selva de Irati (Navarra), un imponente enclave natural del norte de España que se convierte en el escenario principal de una inquietante investigación. Un equipo de la UCO se traslada hasta allí cuando los habitantes de una pequeña aldea descubren el cadáver de una mujer asesinada, despellejada y colgada de un árbol en mitad de la nada.

En esta ocasión, el teniente Ernesto Selva trabajará a las órdenes de Gloria Mencía, una joven inspectora que ha sabido ganarse la confianza del Coronel Figueroa. Tras la muerte del Sargento Víctor Gamero, el teniente ha perdido la ilusión por su trabajo y piensa en dejar el Cuerpo. Pero Ernesto no cuenta con la incorporación de Sara Campos que, después de perder a Víctor (su ex pareja), completó su formación académica y ahora trabaja como psicóloga en la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo de la Guardia Civil. Ana, la hija que tuvo con Víctor antes de que él muriera ahora tiene 5 años.

La ayuda de Sara será clave, pues los misteriosos asesinatos y las desapariciones se siguen sucediendo en Irati y, por primera vez, nuestros investigadores barajan la idea de un nuevo asesino en serie que se esconde en lo más profundo de un bosque inmenso rodeado de historias y viejas leyendas.

Como en entregas anteriores, La Caza: Irati combina el thriller criminal con el drama psicológico, profundizando en las emociones de los personajes y en las consecuencias que un suceso traumático puede tener en una comunidad cerrada. El ritmo contenido, la atmósfera opresiva y los giros narrativos vuelven a ser las señas de identidad de una serie que apuesta por el suspense sostenido y el realismo.

Un nuevo elenco para un nuevo caso

Siguiendo el formato antológico de la saga, La Caza: Irati cuenta con un reparto completamente nuevo, encabezado por Megan Montaner, Félix Gómez y Silvia Alonso, quienes dan vida a los principales investigadores del caso.

Megan Montaner interpreta a Sara Campos, una inspectora con una marcada intuición y un pasado personal complejo que influye directamente en su forma de afrontar la investigación. A su lado se encuentra Ernesto Selva, personaje al que da vida Félix Gómez, un agente metódico y reservado que actúa como contrapeso racional frente a la intensidad emocional de su compañera. Completa el trío protagonista Silvia Alonso, en el papel de Gloria Mencía, una joven inspectora que conoce a Sara desde hace tiempo.

El reparto secundario está formado por un amplio grupo de intérpretes que encarnan a los vecinos del pueblo y a personajes clave en el desarrollo de la trama. Entre ellos destacan Roger Casamajor, Ángela Cremonte, Eloy Azorín, Marian Hernández, Carla Campra, Miguel Garcés, Claudia Salanueva, Pablo Louazel, Daniel Lorenzo, Unai Mayo y María Romanillos, quienes aportan profundidad y ambigüedad a personajes marcados por el pasado y por su relación con la desaparecida.

Capítulos y fecha de estreno en RTVE Play

La Caza: Irati se estrena el 31 de diciembre en RTVE Play, con la temporada completa disponible desde el primer día. La ficción cuenta con ocho episodios, manteniendo el formato habitual de la saga, imprescindible para los seguidores del thriller.

Con este estreno, RTVE Play refuerza su apuesta por la ficción nacional de calidad y por series que ya cuentan con una sólida base de espectadores. La Caza: Irati se presenta así como una opción ideal para despedir 2025 y arrancar 2026 con una historia intensa, envolvente y llena de misterio, confirmando que la saga sigue siendo uno de los grandes referentes del suspense televisivo español.