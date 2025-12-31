Adéntrate en 'La Caza: Irati" junto a los misteriosos personajes de la serie

Megan Montaner y Félix Gómez regresan junto a Silvia Alonso para un nuevo caso de La Caza. Para esta cuarta temporada, la serie apuesta por un escenario tan imponente como inquietante y por un conjunto de personajes profundamente condicionados por su pasado y por el entorno en el que habitan. La investigación criminal vuelve a ser el eje narrativo, pero esta vez el peso emocional y simbólico de la historia recae con más fuerza que nunca en quienes se mueven entre los árboles del bosque y los silencios del pueblo.

En La Caza: Irati, los personajes no son solo investigadores o sospechosos: son reflejos de un entorno hostil, cerrado y cargado de simbolismo. El bosque actúa como un espejo de sus conflictos internos, reforzando una narrativa donde el crimen es solo el punto de partida para explorar culpa, memoria y supervivencia. Repasamos a los personajes que dan forma a esta temporada, para que no te pierdas nada de la serie.

Megan Montaner es Sara Campos

Inspectora veterana y rostro emblemático de La Caza, Sara Campos regresa en Irati con una evolución clara en su manera de enfrentarse al crimen. Ahora es psicóloga especialista en comportamiento criminal, y adopta un enfoque más analítico y reflexivo, fruto de los traumas acumulados en investigaciones anteriores. Su intuición sigue siendo una de sus grandes armas, así como su profunda empatía con las víctimas, pero esa sensibilidad choca constantemente con su necesidad de mantener el control emocional.

Megan Montaner es Sara Campos

Félix Gómez es Ernesto Selva

Teniente de la Guardia Civil, Ernesto Selva atraviesa uno de sus momentos más bajos a nivel personal. Profesional, metódico y con una ética intachable, se muestra cansado y desmotivado, aunque su compromiso con el caso nunca flaquea. Su relación con Sara Campos se sustenta en una confianza forjada en situaciones límite, lo que les permite entenderse sin palabras. Ernesto representa al investigador silencioso, que carga con más peso del que deja ver.

Félix Gómez es Ernesto Selva

Silvia Alonso es Gloria Mencía

La inspectora de la UCO llega a Irati como nueva responsable del caso, aportando una visión moderna y estructurada de la investigación. Gloria Mencía es ambiciosa, firme y muy preparada, pero su autoridad no es aceptada de inmediato por un equipo con figuras veteranas y personalidades marcadas. Su arco narrativo se centra en la lucha por ganarse el respeto sin renunciar a su manera de hacer las cosas.

Silvia Alonso es Gloria Mencía

Roger Casamajor es Julen

Habitante del entorno rural y profundamente unido al bosque, Julen es uno de los personajes más enigmáticos. Hermético y con un pasado oscuro, su relación con los hechos investigados es ambigua desde el inicio. Simboliza los secretos enquistados de la comunidad, el silencio impuesto durante años y la culpa que se transmite de generación en generación.

Roger Casamajor es Julen

Ángela Cremonte es Laia

Marcada por un trauma antiguo ligado al bosque y a la historia del lugar, este personaje vive atrapado entre el miedo constante y la necesidad de proteger a su familia. Su comportamiento errático despierta sospechas y mantiene en vilo tanto a los investigadores como al espectador, aportando una fuerte carga emocional a la trama. Es la mujer a la que encuentran muerta y despellejada en la selva.

Ángela Cremonte es Laia