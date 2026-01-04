Estos son los estrenos de RTVE Play de la semana del 5 al 11 de enero
RTVE Play inaugura 2026 de la mano de Open Play. La ventana de contenido nativo digital vuelve esta semana con dos emisiones, ¡toma nota para no perderte nada! Además, la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE suma nuevas películas a su catálogo. Podrás encontrar muchas joyas del cine español e internacional, entre ellas las dos propuestas que destacamos. Esta es la agenda de lo que podrás ver en RTVE Play del lunes 5 al domingo 11 de enero.
Open Play (miércoles 7 y jueves 8 de enero)
Una nueva forma de entender el entretenimiento que combina lo mejor de la televisión, el pódcast y el streaming. Una ventana de contenido nativo digital que emite en directo de lunes a jueves en RTVE Play a partir de las 18:30 horas. Lo capitanean Ángela Fernández, Lara Palma y Taka Gómez.
Open Play cuenta con algunos de los nombres más consolidados del entretenimiento en España como Héctor de Miguel, Ignatius Farray o Miguel Maldonado, con podcasters experimentados como Tomás Fuentes, las Señoras con Visón, Luis Fabra o Marcos Mas y con nuevos valores como Raquel Hervás, Miguel Campos, Irene Minovas o Marina Lobo.
Exceso de equipaje: Programa 6 (miércoles 7 de diciembre)
Inés Hernand recibe a los concursantes de Hasta el fin del mundo en este videopódcast que recrea una quedada entre amigos tras un gran viaje. Sentados en el sofá de Inés, las parejas de famosos reviven su aventura entre risas, complicidad y algo de picoteo. Los viajeros comparten cómo se prepararon para embarcarse en esta experiencia transformadora, recuerdan anécdotas inolvidables vividas durante el programa y, sobre todo, desvelan los momentos más divertidos y surrealistas que ocurrieron detrás de las cámaras.
Cine: Belle
Gugu Mbatha-Raw protagoniza esta inspiradora historia en la que también podemos ver a Emily Watson, James Norton, Matthew Goode, Miranda Richardson, Penelope Wilton, Sam Reid, Sarah Gadon y Tom Felton. Interpreta a Dido Elizebeth Belle, hija ilegítima de un almirante de la Marina Real, quien es educada por su tío abuelo Lord Mansfield y su esposa. Aunque su linaje le permite disfrutar de ciertos privilegios, el color de su piel le impide participar plenamente de las tradiciones de su estatus social. Siempre con la duda de si encontrará el amor, Belle se enamora de un joven idealista, hijo de un reverendo, empeñado en el cambio. Juntos intentarán cambiar el papel de Lord Mansfield, Presidente del Tribunal Supremo, para acabar con la esclavitud en Inglaterra en el siglo XVIII.
Cine: Las ovejas no pierden el tren
Raúl Arévalo e Inma Cuesta protagonizan esta comedia optimista sobre cómo un grupo de amigos, en sus 40, encaran los cambios a los que se enfrenta la sociedad actual. La falta de trabajo y la necesidad de reciclarse, las historias de amor que rara vez siguen ya la premisa del "para siempre" y la sensación de que las cosas no son como nos habían contado rodean a unos personajes que harán lo posible por reencauzar sus vidas, combinando la vida cotidiana con situaciones surrealistas con las que todos podemos sentirnos identificados en los días que corren. Participan También Candela Peña, Alberto San Juan, Irene Escolar y Kiti Mánver, entre otros.
Canales temáticos
Si tienes ganas de más, en RTVE Play puedes disfrutar de nuestros canales temáticos en directo. La plataforma ofrece canales como RTVE La Revuelta, durante las 24 horas del día; RTVE Cocina, un canal que explora el mundo de la gastronomía; RTVE Somos cine, que recuerda las mejores películas españolas; RTVE Saber y ganar, dedicado al concurso más longevo de la televisión; y RTVE Conciertos de Radio 3, con las actuaciones más míticas de estos últimos 30 años de programa. Disfruta también del canal temático Salón de té La Moderna, que ofrece durante 24 horas los episodios de la exitosa serie.