Estos son los estrenos de RTVE Play de la semana del 5 al 11 de enero

RTVE Play inaugura 2026 de la mano de Open Play. La ventana de contenido nativo digital vuelve esta semana con dos emisiones, ¡toma nota para no perderte nada! Además, la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE suma nuevas películas a su catálogo. Podrás encontrar muchas joyas del cine español e internacional, entre ellas las dos propuestas que destacamos. Esta es la agenda de lo que podrás ver en RTVE Play del lunes 5 al domingo 11 de enero.

Open Play (miércoles 7 y jueves 8 de enero) Una nueva forma de entender el entretenimiento que combina lo mejor de la televisión, el pódcast y el streaming. Una ventana de contenido nativo digital que emite en directo de lunes a jueves en RTVE Play a partir de las 18:30 horas. Lo capitanean Ángela Fernández, Lara Palma y Taka Gómez. Open Play Open Play - Especial de Navidad Ángela Fernández, Lara Palma y Taka Goméz dirigen esta gran noche de Navidad.... Ver ahora Open Play cuenta con algunos de los nombres más consolidados del entretenimiento en España como Héctor de Miguel, Ignatius Farray o Miguel Maldonado, con podcasters experimentados como Tomás Fuentes, las Señoras con Visón, Luis Fabra o Marcos Mas y con nuevos valores como Raquel Hervás, Miguel Campos, Irene Minovas o Marina Lobo.

Exceso de equipaje: Programa 6 (miércoles 7 de diciembre) Inés Hernand recibe a los concursantes de Hasta el fin del mundo en este videopódcast que recrea una quedada entre amigos tras un gran viaje. Sentados en el sofá de Inés, las parejas de famosos reviven su aventura entre risas, complicidad y algo de picoteo. Los viajeros comparten cómo se prepararon para embarcarse en esta experiencia transformadora, recuerdan anécdotas inolvidables vividas durante el programa y, sobre todo, desvelan los momentos más divertidos y surrealistas que ocurrieron detrás de las cámaras. Exceso de equipaje Exceso de equipaje - Programa 5 - José Lamuño Inés Hernand recibe en el salón de 'Exceso de Equipaje' a José Lamuño, concursante de 'Hasta el fin del mundo'.... Ver ahora

Cine: Belle Gugu Mbatha-Raw protagoniza esta inspiradora historia en la que también podemos ver a Emily Watson, James Norton, Matthew Goode, Miranda Richardson, Penelope Wilton, Sam Reid, Sarah Gadon y Tom Felton. Interpreta a Dido Elizebeth Belle, hija ilegítima de un almirante de la Marina Real, quien es educada por su tío abuelo Lord Mansfield y su esposa. Aunque su linaje le permite disfrutar de ciertos privilegios, el color de su piel le impide participar plenamente de las tradiciones de su estatus social. Siempre con la duda de si encontrará el amor, Belle se enamora de un joven idealista, hijo de un reverendo, empeñado en el cambio. Juntos intentarán cambiar el papel de Lord Mansfield, Presidente del Tribunal Supremo, para acabar con la esclavitud en Inglaterra en el siglo XVIII.