Otro reto colosal para los Hispanos: rivales y calendario de España en la ronda principal del Europeo de balonmano 2026
- Portugal da la gran sorpresa del torneo, gana a Dinamarca en casa y pasa con dos puntos como líder de su grupo
- Los lusos empiezan con 2 puntos la 'main round' (como Francia y Alemania) por 0 de españoles, daneses y noruegos
- Todos los partidos de los Hispanos en el Europeo, en Teledeporte y RTVE Play: este jueves a las 18h, España-Noruega
Los Hispanos afrontan un difícil camino a las semifinales del Europeo de balonmano 2026 tras acceder a la ronda principal del torneo con cero puntos, fase en la que se medirán a Francia, Noruega, Dinamarca y Portugal tras quedar segunda en el grupo A de la fase preliminar por detrás de Alemania.
La derrota ante los germanos del pasado lunes deja sin apenas margen de error al equipo de Jordi Ribera, que disputa la 'Main Round' ante rivales llamados a luchar por el título, entre ellos, los actuales campeones y subcampeones, Francia y Dinamarca, el siempre complicado equipo noruego y el cuarto clasificado del pasado Mundial y que viene de dar la sorpresa ante los anfitriones, Portugal.
Todos los encuentros de la ronda principal del Europeo 2026 de balonmano se disputan en el Jyske Bank Boxen de Herning (Dinamarca).
Portugal llegará tras dar su bombazo en Herning ante Dinamarca
Abrirán el fuego los Hispanos el jueves 22 de enero ante Noruega, segunda del grupo C que lideró Francia, que afronta el choque también con cero puntos al igual que España en un encuentro que servirá de revancha a la derrota española del pasado Mundial (25-24).
Sin embargo, en el partido amistoso de preparación para el presente Europeo, España sumó una ajustada victoria (33-31) que le permite soñar con una victoria que mantenga sus opciones de sumar los dos primeros puntos de la ronda principal y apurar sus opciones de mantenerse en el torneo.
El siguiente encuentro será el sábado 24 ante Dinamarca, actuales subcampeones de Europa y un equipo que tradicionalmente no se le da bien a los Hispanos, con la última victoria española en el Mundial de 2015 (25-24). Los anfitriones han sufrido este martes la derrota más inesperada de lo que va de Europeo al perder por 29-31 ante Portugal.
El lunes 26 de enero llegará un auténtico 'Everest' para una selección española en pleno relevo generacional, que se medirá nada más y nada menos que a los defensores del título, una Francia dominadora que calibrará el verdadero nivel de los hombres de Jordi Ribera en el torneo.
El último enfrentamiento entre ambos data del duelo del Mundial 2023, donde los galos vencieron por un ajustado 26-28, mientras la última victoria española ante Francia fue en un amistoso del año 2022 (31-32).
Y para cerrar esta 'main round' , un duelo ibérico lleno de alicientes: España-Portugal el miércoles 28 de enero. Los lusos, equipo revelación del pasado Mundial tras quedar en cuarto lugar, ya ganaron a los Hispanos en el partido de preparación para el Europeo 2026 (31-34), algo inalcanzable hasta entonces para ellos en otros seis encuentros entre ambos equipos.
Ahora llegarán con la motivación y los puntos extra de la citada victoria ante Dinamarca, que les ha hecho pasar como líderes de su grupo y con dos puntos ya en su casillero antes de esta ronda principal (como Francia y Alemania) por los cero de daneses, españoles y noruegos. De esas seis selecciones solo dos equipos pasarán a semifinales.