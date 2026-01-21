Otro reto colosal para los Hispanos: rivales y calendario de España en la ronda principal del Europeo de balonmano 2026

Los Hispanos afrontan un difícil camino a las semifinales del Europeo de balonmano 2026 tras acceder a la ronda principal del torneo con cero puntos, fase en la que se medirán a Francia, Noruega, Dinamarca y Portugal tras quedar segunda en el grupo A de la fase preliminar por detrás de Alemania.

La derrota ante los germanos del pasado lunes deja sin apenas margen de error al equipo de Jordi Ribera, que disputa la 'Main Round' ante rivales llamados a luchar por el título, entre ellos, los actuales campeones y subcampeones, Francia y Dinamarca, el siempre complicado equipo noruego y el cuarto clasificado del pasado Mundial y que viene de dar la sorpresa ante los anfitriones, Portugal.

Todos los encuentros de la ronda principal del Europeo 2026 de balonmano se disputan en el Jyske Bank Boxen de Herning (Dinamarca).