Horario y dónde ver en TV el Campeonato de Europa masculino de balonmano 2026

La 17ª edición del Campeonato de Europa masculino de balonmano 2026 se disputa entre el 15 de enero y el 1 de febrero en Dinamarca, Suecia y Noruega. España es el país que más medallas ha logrado en este torneo con un total de nueve: dos de oro, cinco de plata y dos de bronce. Viene de pinchar en Alemania 2024, pero antes encadenó cinco campeonatos consecutivos tocando metal.

Desde su primera plata en España 1996, la selección masculina de balonmano ha logrado dos oros (Croacia 2018 y Austria, Noruega y Suecia 2020), cinco platas (España 1996, Italia 1998, Suiza 2006, Polonia 2016 y Hungría y Eslovaquia 2022) y dos bronces (Croacia 2000 y Dinamarca 2014).

En el último Mundial de 2025, España no pasó de la main round y no pudo alcanzar las eliminatorias. En París 2024, la selección de Jordi Ribera se colgó el bronce, tras caer en semifinales con Alemania por 25-24 y vencer a Eslovenia en el tercer y cuarto puesto por 23-22.

Dinamarca llega como gran favorita y casi con la triple corona: subcampeona de Europa en Alemania 2024, campeona olímpica en París 2024 y campeona del mundo en Croacia, Dinamarca y Noruega 2025. Alemania, plata olímpica; Croacia, subcampeona del mundo; Francia, campeona de Europa y bronce mundial e, incluso, Portugal, cuarta en el último Mundial, pueden ser otras alternativas al título en este Europeo.

España ha quedado encuadrada en el grupo A con las selecciones de Alemania, Austria y Serbia. Dinamarca, Portugal, Macedonia del Norte y Rumanía forman el grupo B; Francia, Noruega, Chequia y Ucrania, el C; Eslovenia, Islas Feroe, Montenegro y Suiza, el D; Suecia, Croacia, Países Bajos y Georgia, el E y Hungría, Islandia, Polonia e Italia, el F.

Convocatoria de España La selección española cuenta con las bajas de Gonzalo Pérez de Vargas, Petar Cikusa, Djordje Cikusa, Carlos Álvarez, Ferran Solé y Miguel Sánchez-Migallón, con respecto a la convocatoria del Mundial 2025. El portero, que volvió a jugar el pasado octubre tras una larga lesión del ligamento cruzado, parece que no ha recuperado el nivel esperado. El resto eran menos habituales y el seleccionador se ha decantado por otros perfiles. ““ Portería: 25. Ignacio Biosca (HBC Nantes) y 53. Sergey Hernández (SC Magdeburg). Central: 9. Ian Tarrafeta (HBC Nantes) y 33. Natan Suárez (Sporting C.P.). Lateral Derecho: 10. Álex Dujshebaev (KS Kielce), 18. Imanol Garciandia (Pick Szeged) y 22. Marcos Fis (CB Granollers). Lateral Izquierdo: 8. Agustín Casado (HC Montpellier), 7. Jan Gurri (Sporting C.P.), 24. Daniel Dujshebaev (KS Kielce) y 5. Antonio Serradilla (TVB Stuttgart HB). Extremo Derecho: 11. Kauldi Odriozola (HBC Nantes), 28. Aleix Gómez (F.C. Barcelona). Extremo Izquierdo: 80. Ian Barrufet (F.C. Barcelona) y 70. Daniel Fernández (F.C. Barcelona). Pivote: 20. Abel Serdio (Wisla Plock), 99. Javier Rodríguez (SL Benfica) y 37. Víctor Romero (Sporting C.P.). Seleccionador: Jordi Ribera

Dónde ver los partidos del Europeo de balonmano Jueves 15 de enero a las 18:00: España - Serbia , partido de la ronda preliminar, en directo en Teledeporte y RTVE Play

, partido de la ronda preliminar, en directo en Teledeporte y RTVE Play Sábado 17 de enero a las 18:00: Austria - España , partido de la ronda preliminar, en directo en Teledeporte y RTVE Play

, partido de la ronda preliminar, en directo en Teledeporte y RTVE Play Domingo 18 de enero a las 20:30: Rumanía - Dinamarca, partido de la ronda preliminar, en directo en Teledeporte y RTVE Play

Lunes 19 de enero a las 18:00: Países Bajos - Croacia, partido de la ronda preliminar, en directo en Teledeporte y RTVE Play

Lunes 19 de enero a las 20:30: Alemania - España , partido de la ronda preliminar, en directo en Teledeporte y RTVE Play

, partido de la ronda preliminar, en directo en Teledeporte y RTVE Play Miércoles 21 de enero a las 20:30: Suecia - Croacia, partido de la ronda preliminar, en directo en Teledeporte y RTVE Play