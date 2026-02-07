El Barcelona anuncia su desvinculación de la Superliga y deja solo al Real Madrid

El Barcelona ha anunciado formalmente tanto a la 'European Super league Company' como a los clubes que han formado parte de la misma sobre su desvinculación del proyecto de la Superliga europea, según ha informado este sábado en un comunicado.

Pese a que no ha ofrecido más explicaciones al respecto, el club catalán se ha ido alejando progresivamente del proyecto y ha dejado solo al frente del mismo al Real Madrid.

El Barcelona vuelve a tender puentes con la UEFA De hecho, en octubre pasado, el presidente barcelonista, Joan Laporta, acudió a una reunión en Roma de la antigua ECA (Asociación Europea de Clubes) con la idea de regresar a la familia europea y normalizar relaciones con la UEFA y la citada ECA tras el cisma que supuso el proyecto de la Superliga. Además Laporta, desde principios de esta temporada 2025-26, había tendido puentes entre la UEFA y la Superliga para alcanzar algún tipo de acuerdo. Este sábado, el Barcelona ha abandonado definitivamente el proyecto que lidera Florentino Pérez. La Superliga nació oficialmente el 18 de abril de 2021 bajo el auspicio de doce clubes: los españoles Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid; los italianos Milán, Inter de Milán y Juventus; y los ingleses Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United y Tottenham. Todos ellos anunciaron el acuerdo para crear una nueva competición (Superliga) a partir de la temporada 2021-2022. El formato preveía una participación de hasta 20 equipos: los 12 fundadores, tres invitados (el PSG estaba entre ellos) y otros cinco más que se clasificarán anualmente en función de su rendimiento. Los impulsores, que prometían unos ingresos anuales en torno a los 400 millones de euros, anunciaron que la competición respondía a "la inestabilidad del actual modelo económico del fútbol europeo", sobre todo a causa de la pandemia.