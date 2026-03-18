La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 18 de marzo con Sergio Peris-Mencheta y Raúl Pérez como invitados

El actor y director Sergio Peris-Mencheta y el cómico e imitador Raúl Pérez son los invitados de David Broncano para hoy 18 de marzo en La Revuelta. Puedes seguir el programa en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda de todos los programas completos, secciones, entrevistas y actuaciones musicales. Además, te recordamos que puedes conseguir entradas gratis para ir como público a la grabación de La Revuelta rellenando el formulario que encontrarás a través del siguiente enlace.

Peris-Mencheta, dos obras y un libro tras superar la leucemia A sus 50 años, Sergio Peris-Mencheta ha tenido tiempo para vivir absolutamente de todo: fue jugador de élite de rugby en su juventud, protagonizó una de las series más icónicas de los años 90 como Al salir de clase, ha participado en decenas de películas, dio el salto de Hollywood, se ha convertido en uno de los directores de teatro más respetados de nuestro país y acaba de superar una leucemia aguda. Y hoy visita La Revuelta para presentar dos nuevas obras de teatro y el libro en el que recoge todo el proceso que ha vivido con la enfermedad. 23.08 min Culturas 2 - Entrevista a Sergio Peris-Mencheta