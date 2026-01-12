Trump reitera que poseerá Groenlandia "de una forma u otra": "Estamos hablando de adquirirla, no de alquilarla"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este domingo su amenaza de que tomará Groenlandia "de una forma u otra", asegurando que la defensa de este territorio autónomo de Dinamarca son "dos trineos tirados por perros".

"Si no tomamos Groenlandia, lo harán Rusia o China. Y no voy a permitir que eso suceda", ha señalado ante la prensa desde el Air Force One al ser preguntado sobre una acción militar estadounidense contra la isla, de la que ha dicho que "estamos hablando de adquirirla, no de alquilarla, no de tenerla a corto plazo".

01.22 min Trump ansía hacerse con los tesoros del Ártico mientras los expertos alertan de la desaparición de un entorno natural y único

El inquilino de la Casa Blanca ha negado haber hecho ninguna oferta real a Dinamarca, y ha criticado que el Ejecutivo danés "no vaya" a la isla pese a que "no quiere que Rusia o China tomen el control" y a que en "Groenlandia, básicamente, su defensa son dos trineos tirados por perros".