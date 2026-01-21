Trump viajará rumbo a Davos tras tener que cambiar de avión por un "problema eléctrico menor"

El Air Force One del presidente Donald Trump ha aterrizado sin problemas en la base conjunta Andrews, cerca de Washington, para cambiar de aeronave el martes por la noche, después de que la tripulación de su vuelo inicial identificara "un problema eléctrico menor" poco después del despegue rumbo al Foro Mundial Económico Davos en Suiza. Previo a abordar al AF1, Trump aseguró brevemente a la prensa que "este será un viaje muy interesante, no sé qué pueda pasar".

De acuerdo con la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la tripulación del AF1 detectó el problema menor cuando apenas llevaban 45 minutos de vuelo y ahora se encuentran retornado hacia la Base Conjunta Andrews, en Washington. En la base, el mandatario cambiará de avión para retomar su trayectoria rumbo a Suiza, donde se espera que mañana intervenga en el foro, aunque se prevé un retraso en su arribo.

De acuerdo con los periodistas abordo del avión, las luces de su cabina se apagaron brevemente después del despegue, pero no se ofreció ninguna explicación. Está previsto que su intervención del miércoles en Davos se centre en asuntos económicos internos, como el costo de la vida o el acceso a la vivienda, ante las críticas de parte de su electorado por haber priorizado durante su primer año la agenda internacional, con conflictos como los de Gaza o Ucrania.

Los incidentes de seguridad aérea que involucran al presidente o vicepresidente de Estados Unidos son poco frecuentes, pero no inéditos. El Air Force One abortó un aterrizaje debido al mal tiempo mientras transportaba al presidente Barack Obama a un evento en Connecticut en 2011. En 2012, el avión Air Force Two que transportaba al entonces vicepresidente Joe Biden fue impactado por aves en California, antes de aterrizar sin problemas.