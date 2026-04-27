El sospechoso del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, acusado formalmente de intentar matar a Trump

El sospechoso del tiroteo en la cena de corresponsables de la Casa Blanca ha sido acusado formalmente del intento de asesinar el presidente de EE.UU., Donald Trump. Así lo ha decidido el tribunal federal de Washington ante el que ha comparecido este lunes Cole Tomas Allen, el profesor de California detenido por el Servicio Secreto cuando intentó entrar en el salón donde tenía lugar la cena, y que disparó contra el menos uno de los agentes. Allen podría ser condenado a cadena perpetua.

El sospechoso ha sido también acusado de otros delitos, como transportar armas de fuego entre estados y usarlas para cometer un crimen.

Allen, profesor de 31 años, es desarrollador de videojuegos y residente en Torrance, en el estado de California. Se alojaba en el mismo hotel donde tenía lugar la cena el Washington Hilton y al poco de comenzar el evento intentó acceder armado con una escopeta de caza, una pistola y varios cuchillos, pero fue reducido y arrestado tras un tiroteo con los agentes de seguridad. El sospechoso disparó contra uno de los miembros del Servicio Secreto, pero el disparo impactó en su chaleco antibalas y el agente pudo salir del hospital poco después.

Allen había dejado un manifiesto para su familia en el que hablaba de sus planes para atentar contra altos cargos de la Administración Trump, aunque no mencionaba explícitamente al presidente.

Allen sólo da sus datos La vista ha sido breve: el juez, Matthew Sharbaugh, ha advertido al detenido de sus derechos y los fiscales han expuesto sus cargos y han pedido su detención. El juez ha ordenado que el sospechoso permanezca en detención temporal y que vuelva a comparecer ante el tribunal el próximo jueves. Según el relato de la Fiscalía, las armas que Allen llevó hasta Washington incluían una escopeta y tres cuchillos. Por eso se enfrenta también a cargos de transportar ilegalmente armas de fuego entre estados y usar armas de fuego para un crimen violento. La fiscal federal Jeanine Pirro, la máxima autoridad de la Fiscalía en Washington, ha recordado que la investigación continúa y ha avanzado que presentarán nuevos cargos. Allen ha comparecido esposado a la espalda y con mono azul de prisión y no ha tenido que responder esta vez a las acusaciones. Sólo ha datos sus datos identificativos y ha respondido sobre su formación (ha dicho que tiene un máster en informática). Su abogada ha sostenido que no tenía detenciones o condenas previas.