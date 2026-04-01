Un juez ordena la suspensión de la construcción del salón de baile de Trump en la Casa Blanca

Un juez federal ha ordenado este martes la paralización de la construcción del salón de baile que Donald Trump desea en la Casa Blanca, lo que supone un revés para el presidente republicano, que quiere dejar su huella en los monumentos estadounidenses.

"El presidente de los Estados Unidos es el custodio de la Casa Blanca para las futuras generaciones de familias presidenciales. ¡Sin embargo, no es su propietario!", ha escrito el juez Richard Leon en su fallo, especificando que el proyecto requería la aprobación del Congreso.

El juez ha enfatizado que "aún no es tarde para que el Congreso autorice la continuación del proyecto del salón de baile". "El presidente puede solicitar en cualquier momento al Congreso que lo autorice expresamente a construir un salón de baile y a hacerlo con fondos privados", ha agregado.

Suspensión por dos semanas No obstante, el juez ha suspendido la ejecución de su decisión por dos semanas, dada la intención del gobierno de apelar, algo que ha hecho esa misma tarde. El juez, por lo tanto, ha concedido una solicitud del National Trust for Historic Preservation (NTHP), una organización sin fines de lucro creada por mandato del Congreso para la preservación de edificios históricos. Fotografías de las representaciones artísticas del nuevo Ala Este y el Salón de Baile de la Casa Blanca. AP/Jon Elswick El NTHP presentó la demanda en diciembre, acusando a la administración Trump de no cumplir con los requisitos legales para una investigación pública y de no obtener la aprobación del Congreso para el proyecto.