Un juez ordena la suspensión de la construcción del salón de baile de Trump en la Casa Blanca
- Supone un revés para el presidente, que quiere dejar su huella en los monumentos estadounidenses
- El juez Richard Leon señala que el mandatario es el custodio del edificio, "no su propietario"
Un juez federal ha ordenado este martes la paralización de la construcción del salón de baile que Donald Trump desea en la Casa Blanca, lo que supone un revés para el presidente republicano, que quiere dejar su huella en los monumentos estadounidenses.
"El presidente de los Estados Unidos es el custodio de la Casa Blanca para las futuras generaciones de familias presidenciales. ¡Sin embargo, no es su propietario!", ha escrito el juez Richard Leon en su fallo, especificando que el proyecto requería la aprobación del Congreso.
El juez ha enfatizado que "aún no es tarde para que el Congreso autorice la continuación del proyecto del salón de baile". "El presidente puede solicitar en cualquier momento al Congreso que lo autorice expresamente a construir un salón de baile y a hacerlo con fondos privados", ha agregado.
Suspensión por dos semanas
No obstante, el juez ha suspendido la ejecución de su decisión por dos semanas, dada la intención del gobierno de apelar, algo que ha hecho esa misma tarde. El juez, por lo tanto, ha concedido una solicitud del National Trust for Historic Preservation (NTHP), una organización sin fines de lucro creada por mandato del Congreso para la preservación de edificios históricos.
El NTHP presentó la demanda en diciembre, acusando a la administración Trump de no cumplir con los requisitos legales para una investigación pública y de no obtener la aprobación del Congreso para el proyecto.
Críticas de Trump
En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Donald Trump ha criticado a la NTHP, a la que ha calificado de "grupo de extremistas de izquierda desquiciados", por demandarlo por "un salón de baile que costó menos de lo presupuestado, está adelantado en su cronograma, se construyó sin costo alguno para el contribuyente y será el edificio más hermoso de su tipo en el mundo".
También los ha censurado por cuestionar su renovación del Kennedy Center, el emblemático recinto de espectáculos de Washington que Trump rebautizó como "Trump-Kennedy Center", en lugar de abordar los proyectos liderados por sus adversarios políticos, como el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el gobernador de California, Gavin Newsom.
En octubre, el presidente republicano ordenó la demolición de un ala entera de la Casa Blanca para construir un salón de baile con capacidad para hasta 1000 personas para diversas recepciones y cenas en honor a dignatarios extranjeros.
El proyecto, uno de los más ambiciosos emprendidos en este famoso lugar en más de un siglo, ha ido creciendo en alcance. Su presupuesto proyectado, financiado con donaciones privadas, ha aumentado de 200 millones a 400 millones de dólares.