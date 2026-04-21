Centenario del nacimiento de Isabel II, en la época más convulsa de la Casa Real británica

La difunta reina Isabel II, la monarca que más años ha permanecido en el trono en la historia británica, habría cumplido este 21 de abril cien años. Su primogénito y sucesor, Carlos III, ha querido recordar a su "querida mamá" con un vídeo de homenaje a su figura y en el que también ha sugerido que, de seguir viva, se habría "preocupado" por algunos de los acontecimientos actuales, sin aclarar si su malestar tendría más que ver con cuestiones políticas globales o con la sucesión de escándalos en la que se ha visto sumida la Casa Real.

"Sospecho que gran parte de los tiempos que vivimos le habrían preocupado enormemente", ha dicho el actual monarca, con un vídeo difundido de madrugada en los canales oficiales y en el que ha puesto en valor las siete décadas de Isabel II en el trono, de 1952 hasta el 8 de septiembre de 2022, fecha de su muerte. Más de 70 años en los que fue testigo desde el Palacio de Buckingham de "destacados cambios" y de una "transformación", mientras ella "seguía contante, firme y plenamente dedicada a los ciudadanos a los que servía".

Mucho de estos ciudadanos recordarán a la fallecida reina por "un encuentro personal fugaz, una sonrisa, una palabra amable que les animó", o por "ese maravilloso brillo en los ojos cuando compartía un bocadillo de mermelada con el oso Paddington en los últimos meses de su vida", ha bromeado Carlos III, en alusión a una de los últimos guiños de Isabel II con motivo de las celebraciones de su Jubileo.

El rey, que ha abogado por "un mañana más feliz", basado en "la paz, la justicia, la prosperidad y la seguridad", encabezará a lo largo del día alguno de los múltiples actos de homenaje convocados, y que incluyen una recepción en Buckingham a representantes de organizaciones sociales. También verá junto a su esposa, la reina Camila, el diseño final de una estatua de bronce de tres metros con la que se recordará a Isabel II en el londinense Saint James's Park.