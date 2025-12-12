Carlos III anuncia que su programa de tratamiento contra el cáncer podrá "reducirse" en el próximo año

El rey británico, Carlos III, ha anunciado este viernes en un mensaje televisado que su programa de tratamiento contra el cáncer podrá "reducirse" en el próximo año.

"Hoy puedo compartir la buena noticia de que, gracias al diagnóstico precoz, la intervención efectiva y el cumplimiento de las órdenes de los médicos, mi programa de tratamiento de cáncer puede reducirse en el nuevo año", ha dicho el monarca.

"Su Majestad ha respondido excepcionalmente bien al tratamiento y sus médicos han aconsejado que las medidas actuales pasen a una fase de precaución", ha dicho un portavoz del Palacio de Buckingham.

En esta inusual comparecencia televisada en la cadena británica Channel 4, Carlos III ha compartido su experiencia personal con la enfermedad y ha asegurado que este "hito" es, a la vez, "una bendición personal y un testimonio de los notables avances que se han producido en la investigación del cáncer en los años recientes".