Carlos III anuncia que su programa de tratamiento contra el cáncer podrá "reducirse" en el próximo año
- "Gracias al diagnóstico precoz, la intervención efectiva y el cumplimiento de las órdenes de los médicos", ha dicho
- El mensaje de Carlos III forma parte de la campaña Stand up to cancer, lanzada por Cancer Research UK y Channel 4
El rey británico, Carlos III, ha anunciado este viernes en un mensaje televisado que su programa de tratamiento contra el cáncer podrá "reducirse" en el próximo año.
"Hoy puedo compartir la buena noticia de que, gracias al diagnóstico precoz, la intervención efectiva y el cumplimiento de las órdenes de los médicos, mi programa de tratamiento de cáncer puede reducirse en el nuevo año", ha dicho el monarca.
"Su Majestad ha respondido excepcionalmente bien al tratamiento y sus médicos han aconsejado que las medidas actuales pasen a una fase de precaución", ha dicho un portavoz del Palacio de Buckingham.
En esta inusual comparecencia televisada en la cadena británica Channel 4, Carlos III ha compartido su experiencia personal con la enfermedad y ha asegurado que este "hito" es, a la vez, "una bendición personal y un testimonio de los notables avances que se han producido en la investigación del cáncer en los años recientes".
"Un diagnóstico precoz, simplemente, salva vidas"
"Un diagnóstico precoz, simplemente, salva vidas", ha subrayado el rey del Reino Unido, que a sus 77 años ha compartido desde su propia experiencia cómo la noticia de la enfermedad puede ser "abrumadora", pero si se detecta de forma temprana es la "clave" para transformar los procesos, dar un tiempo incalculable a los equipos médicos y esperanza a los pacientes.
En este sentido, el monarca ha dicho que, durante el tratamiento, también había conocido un dato que le preocupaba "profundamente": que más de nueve millones de personas en el Reino Unido no están al día con las pruebas de cribado de cáncer disponibles. "Esto son, al menos, nueve millones de oportunidades de diagnóstico temprano que se pierden".
"Durante mi propio viaje con el cáncer, me ha conmovido profundamente lo que solo puedo denominar la comunidad de cuidados que rodea a cada paciente de cáncer, los especialistas, enfermeros, investigadores y voluntarios que trabajan incansablemente para salvar y mejorar vidas", ha añadido.
El mensaje televisado de Carlos III, grabado el pasado 27 de noviembre en su residencia de Clarence House, forma parte de la campaña Stand up to cancer (Enfrentarse al cáncer), lanzada de forma conjunta a principios de este mes por la organización 'Cancer Research UK' y Channel 4 y coincide con el lanzamiento en el Reino Unido de una herramienta de consulta en línea sobre los chequeos de la enfermedad.
El primer ministro británico, Keir Starmer, ha valorado el "poderoso mensaje" del monarca y ha asegurado hablar en nombre de todo el país al expresar su "alegría" tras conocer que su tratamiento contra el cáncer será reducido el año que viene.
El rey británico anunció en febrero de 2023 su diagnóstico de cáncer, detectado tras someterse a un procedimiento de agrandamiento de la próstata, lo que le obligó a interrumpir su agenda pública por unos meses para someterse al tratamiento, si bien en la actualidad lo compagina con sus compromisos oficiales con relativa normalidad.