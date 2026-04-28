Carlos III buscará reforzar las relaciones con Washington en un discurso ante el Congreso estadounidense

El rey Carlos III de Inglaterra se dirigirá al Congreso estadounidense este martes con un discurso en el que resaltará la importancia de la unidad entre el Reino Unido y Estados Unidos y hará hincapié en la necesidad de defender los valores democráticos. Es el acto central de un viaje de cuatro días que el monarca inició el martes junto a la reina Camila, una visita clave para su reinado, que llega en un momento de fricción en las relaciones entre ambos países a raíz de las distintas posturas de sus Gobiernos en torno a la guerra en Irán.

Fuentes de Buckingham citadas por Reuters aseguran que el rey pronunciará lo siguiente: "Una y otra vez, nuestros dos países siempre han encontrado la manera de unirse". El discurso, que se producirá en una sesión conjunta del Congreso y el Senado, tiene previsto comenzar a las 21:00 hora peninsular española y tendrá una duración de unos 20 minutos. Será la segunda alocución que pronunciará un monarca británico ante las Cámaras estadounidenses después de la realizada por la reina Isabel II en 1991.

Antes del discurso, la jornada comenzará con una ceremonia de bienvenida militar y después está prevista una reunión bilateral del rey Carlos III con el presidente estadounidense, Donald Trump, en el Despacho Oval. Además, a la alocución ante los parlamentarios estadounidenses le seguirá una cena de Estado.

Recordar los lazos entre ambos países La alocución del rey Carlos hará especial mención a los profundos lazos en materia de defensa, inteligencia y seguridad que unen a Reino Unido y Estados Unidos, según fuentes de Palacio, y a cómo la alianza entre ambas naciones puede beneficiar a la seguridad y la prosperidad del resto del mundo. Sin embargo, también hablará de la OTAN y del conflicto en Ucrania y expresará cierta cautela sobre el hecho de que Washington actúe en solitario. Este viaje, que conmemora los 250 años de la independencia de Estados Unidos, se considera uno de los más difíciles del reinado de Carlos III, debido al complicado estado de las relaciones bilaterales de Londres y Washington. El presidente estadounidense no ha ocultado sus diferencias con el primer ministro británico, Keir Starmer, desde su llegada al poder y en las últimas semanas ha manifestado "no estar contento" con el Gobierno británico por no sumase a la guerra en Irán ni ayudar a intentar desbloquear el estrecho de Ormuz. El líder británico, por su parte, ha defendido que actúa en pro de los intereses de su país y ha defendido que no dejará que "nadie" le desvíe ni le "haga cambiar de opinión". Trump llegó a expresar en marzo que era "muy triste ver que la relación (entre ambos países) obviamente ya no es la que era", aunque el líder estadounidense solo ha enfocado su descontento hacia Starmer y no hacia el rey Carlos, a quien se ha referido como un "amigo" y "un gran tipo". Asimismo, según aseguró a la BBC, la actual visita "sí" puede ayudar a impulsar sus relaciones. Trump muestra su "desacuerdo" con la postura de Starmer sobre Gaza y el reconocimiento de Palestina Marta Rey Maté