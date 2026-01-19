Los forenses de Córdoba reciben 37 cadáveres e identifican a cinco de las víctimas del accidente de tren en Adamuz

El Instituto de Medicina Legal de Córdoba, donde se están centralizando los trabajos forenses tras el accidente ferroviario en Adamuz, ha recibido hasta el momento 37 cuerpos, ha realizado 23 autopsias y ha identificado a cinco personas. Así lo ha comunicado el Centro Integrado de Datos (CID), constituido de acuerdo con el protocolo para hacer frente a esta emergencia.

Dos trenes de alta velocidad descarrilaron este pasado domingo por la tarde en la localidad cordobesa de Adamuz, un Iryo que circulaba entre Málaga y Madrid y un Alvia de Renfe que circulaba por la vía paralela desde Madrid a Huelva. Hay al menos 40 fallecidos y 122 heridos, 13 de ellos graves.

37 cadáveres en el Instituto Según el comunicado del CID, los médicos forenses han realizado desde el domingo un total de 37 levantamientos de cadáveres de fallecidos en el siniestro. A 23 de ellos se les ha practicado ya la autopsia y "el total de personas plenamente identificadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil asciende a cinco. Todas ellas han sido identificadas a través de las huellas dactilares". El CID puntualiza que sólo puede informar de los fallecidos que han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal, y no "de las personas fallecidas que aún pueda haber en la zona del siniestro, puesto que no hay constancia de cuántas son". 06.33 min Identificación de las víctimas de Adamuz: "Esperamos resultados en las próximas horas" En el lugar del siniestro, los equipos de emergencias continúan trabajando para poder inspeccionar dos de los vagones del Alvia que cayeron a un talud, y en los que podría haber más víctimas. Fuentes de la Junta de Andalucía cifran en 37 las personas no localizadas, aunque todavía es pronto para precisar si algunos de ellos están ya en la lista de fallecidos confirmados. Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha informado en TVE de que hay "40 denuncias de desaparecidos y 40 muertos". Para la realización de las autopsias se ha reforzado el equipo de forenses de Córdoba con médicos y técnicos de Jaén, Granada, Sevilla y Málaga, hasta un total de 27. Por parte de la Guardia Civil, se han desplazado desde su órgano central miembros del servicio de criminalística expertos en identificación lofoscópica y genética. Además, se ha realizado un listado de pasajeros. Hasta el momento se han contabilizado un total de 527 pasajeros en ambos trenes. La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro es el órgano judicial encargado de la investigación. El CID, que se activó a las 8:22 de este lunes, es un órgano técnico que está integrado por una Oficina Forense y una Oficina de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con agentes especializados de la Guardia Civil del Servicio de Criminalística, y tiene como función principal reunir y supervisar los diferentes informes de identificación que se realicen por las distintas instituciones.

Cuatro miembros de una familia, dos periodistas y el maquinista Pese a que el CID ha informado de solo cinco identificaciones, familiares e instituciones han confirmado la de algunos de los pasajeros fallecidos. Es el caso de la familia Zamorano Álvarez, cuyos familiares les buscaban con fotos a través de redes sociales, viajaban en el Alvia. Padre, madre, hijo, hija y un sobrino. Solo la niña pequeña de seis años ha sobrevivido. En Punta Umbría (Huelva) la localidad donde residía la familia, se han decretado tres días de luto oficial. También en Aljaraque, a unos 14 kilómetros de donde vivían. También en la provincia de Huelva, el Ayuntamiento de Isla Cristina ha confirmado el fallecimiento de dos vecinas del municipio, madre e hija, que viajaban en el Alvia. El Ayuntamiento de Gibraleón también ha informado de la muerte de dos vecinos. El mundo de la cultura y la comunicación llora a un matrimonio muy querido en su tierra, Huelva. El periodista Óscar Toro y la fotógrafa María Caluss. Ambos vinculados a proyectos solidarios y de derechos humanos. Otro grupo de desaparecidos de los que aún no hay noticias había ido a la capital para el examen de oposición a ayudante de prisiones. Alumnos y preparadores, como Ricardo y Andrés. El examen había acabado sobre las 15.00 en Madrid y volvían a casa. En Alcorcón la conmoción es por la pérdida de un joven vecino, Pablo, el maquinista del Alvia, el tren que se llevó la peor parte. También ha fallecido Samuel, un policía nacional destinado en Madrid. Había sido padre hace 18 meses.