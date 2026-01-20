Un equipo de TVE accede a la zona del accidente de Adamuz

Por primera vez desde que ocurrió el accidente de Adamuz, los medios de comunicación han podido acceder al lugar del accidente, al tren Iryo, donde ahora mismo todavía están trabajando los operarios.

Desde donde dejan grabar se pueden apreciar los últimos vagones, los que se llevaron la peor parte, los que descarrilan en la parte trasera. Al fondo de la vía se ve el otro tren, el tren Alvia que chocó contra este tren Iryo y que se llevó la peor parte.

Allí, al fondo de la vía, todavía están los dos vagones destrozados, ese amasijo de hierros que van a intentar sacar en las próximas horas con unas grúas que estando cerca del tren se puede apreciar lo que fue el accidente.

Desde el andén se puede ver las ventanas por donde salieron algunos de los pasajeros rompiendo las ventanas. Dentro del tren se aprecian asientos destrozados. También se ve el vagón número seis.

Ahora mismo, los esfuerzos de la Guardia Civil están centrados en ese vagón. El número seis, porque fue el primero que descarriló. Después vinieron el resto. Este martes, la Guardia Civil ha pedido que se retenga ese vagón porque quieren hacer un importante examen, ver qué ha pasado, por qué descarriló y encajar todas las piezas del puzle de esta investigación.