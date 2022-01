Ganó las elecciones autonómicas de 2019 y en marzo del año pasado impulsó una moción de censura al gobierno del ‘popular’ Alfonso Fernández Mañueco, pero nada de eso fue suficiente para que el socialista Luis Tudanca (Burgos, 1978), ponga fin a casi 35 años de gobiernos del PP en Castilla y León. El pasado 22 de diciembre ganó la lotería de forma compartida con amigos, ni más ni menos que el premio Gordo, y ha llegado a decir que lo cambiaría por poder imponerse en las elecciones del próximo 13 de febrero en la región y alcanzar la Junta. Tras ocho años liderando la oposición en esta autonomía, Tudanca quiere dejar de ser aspirante y liderar un gobierno teñido de rojo, pero las encuestas le otorgan un resultado peor que hace dos años, menos el CIS, por la mínima.

Licenciado en Derecho, este líder socialista ha hecho carrera principalmente en la política tras ingresar en las filas del PSOE en el año 2000. Ha sido diputado en el Congreso y en 2014 fue designado secretario general del PSOE de Castilla y León, en cuyas Cortes lleva liderando la oposición desde entonces. En las autonómicas de 2015 obtuvo 25 procuradores y no tuvo opciones de gobernar, pero en las de 2019 logró un hito al conseguir la primera victoria del Partido Socialista en la región desde 1983. En concreto, consiguió 35 procuradores, a seis de la mayoría absoluta necesaria para gobernar. Pero la única opción radicaba en Ciudadanos, que por aquel entonces estaba en un ‘no es no’ al PSOE y acabó pactando un gobierno con el PP para dar la presidencia a Alfonso Fernández Mañueco.

Tudanca ha hecho una activa oposición desde entonces y fue partícipe directo de esa serie de movimientos políticos de marzo de 2021 que provocaron un terremoto político a nivel nacional. Después de que PSOE y Ciudadanos presentaran una moción de censura en Murcia (que posteriormente resultó fallida) y de que en Madrid, la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, rompiera con Cs y adelantara las elecciones con el argumento de evitar otra posible moción contra ella, Tudanca dio el paso y presentó su propia moción contra el gobierno de Mañueco en Castilla y León.

No prosperó. El PSOE habría necesitado de varios votos disidentes de Ciudadanos y negoció para que fuera posible. Pero aquello sirvió para desestabilizar al gobierno PP-Cs. Una diputada autonómica naranja se pasó al grupo mixto y la tensión entre Mañueco y su entonces vicepresidente, Francisco Igea, se agrandaba hasta que el pasado 20 de diciembre el presidente de Castilla y León decidió romper con sus socios argumentando una supuesta deslealtad y adelantar elecciones.

Ahora, Tudanca se postula como el candidato de “mirada limpia” y de “palabra” y hará una campaña dura contra el PP de la región y los presuntos casos de corrupción que están siendo investigados. Pero también hará una campaña muy ligada al territorio, con un discurso que, por lo que ya ha ido diciendo en varios actos y entrevistas, estará centrado en buena parte en el mundo rural, la ganadería y la agricultura, y en la problemática de la despoblación que asola a casi todo el territorio castellano y leonés. Tudanca, que en parte llegó a dar la razón al ministro Alberto Garzón contra las llamadas macrogranjas que afectan de forma negativa a pequeños ganaderos, hará bandera también de las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez, que según él han permitido hacer “compatible” la recuperación económica y la justicia social.

Tudanca, en tres frases:

"Yo en campaña no voy a tener que hacerme ninguna foto con vacas ni reunirme con nadie con el que no me haya reunido ya".

"Me niego a aceptar que el PP y Mañueco salgan impunes de todas sus tramas de corrupción"

“Aquí es más fácil abrir una macrogranja que un consultorio médico o encontrar un pediatra que atienda a nuestros niños y niñas"