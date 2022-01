El líder del Partido Popular (PP), Pablo Casado, ha acusado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "maltratar" a Castilla y León con sus políticas y ha asegurado que el Ejecutivo "está haciendo mucho daño a España", por ejemplo, con la polémica de las macrogranjas. Por ello, frente a "los ataques de "la izquierda caviar, de las mariscadas y los ERE", ha dicho, Casado ha apostado por "soluciones en positivo" como único camino para llegar a La Moncloa.

“Esta tierra no tiene gente que maltrata los animales. Esta tierra está maltratada por las políticas de Sánchez”, ha señalado el jefe de los 'populares', que ha clausurado este domingo el XIV Congreso del PP de Castilla y León donde Alfonso Fernández Mañueco ha sido reelegido como presidente del PP en la comunidad con más del 98 % de los votos.

Parte de su discurso se ha centrado en una llamada a demostrar que el PP es "el partido de la tierra", frente a aquellos que señalan a su juicio a los ganaderos por "maltratar animales" y por "dar carne tóxica a los mercados internacionales". "No lo vamos a tolerar", ha dicho el presidente, que ha vuelto a pedir el cese del ministro de Consumo, Alberto Garzón. “No puede estar ni un día más al frente del Ministerio. Si Sánchez no lo hace, es el responsable de lo que ese señor está diciendo”, ha enfatizado.

Garzón aseguró en una entrevista en el diario británico The Guardian el pasado 26 de diciembre que la ganadería extensiva era "un medio medioambientalmente sostenible de ganadería y uno que tiene mucho peso en partes de España como Asturias, partes de Castilla y León, Andalucía y Extremadura", pero que "lo que no es sostenible en absoluto" eran las "llamadas macrogranjas". "Encuentran un pueblo en un área despoblada de España y colocan allí a 1.000, o 5.000, o 10.000 cabezas de ganado. Contaminan la tierra, contaminan el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de estos animales maltratados", señaló.

Sus palabras molestaron a parte del sector ganadero y de los empresarios cárnicos, que hablaban de dimisión y acciones legales contra el ministro, y a los partidos de la oposición, pero también han generado tensión en el seno del Gobierno. Para el ministro socialista de Agricultura, Luis Planas, las palabras de Garzón fueron "desafortunadas", mientras que Podemos ve "preocupante" que el PSOE asuma "el bulo" sobre el ministro.

Responde a Sánchez: "No dice la verdad ni al médico" Desde esa posición, Casado ha reivindicado al PP como el partido "de la ganadería y la agricultura", a las que lleva por bandera, y como el partido de la "España real", que mira a "los compatriotas a la cara" para decir que están en política "para resolver problemas", recordando las más de 50 leyes y 20 reformas que salieron de la Convención Nacional del partido celebrada en octubre y que se pondrán en marcha "cuando llegue a La Moncloa". Entre ellas, va a pedir una fiscalidad diferenciada para la España rural, como en los archipiélagos. Según Casado, en Castilla y León "no hay macrogranjas" sino "granjas pequeñas y grandes", y "todas" cumplen con la normativa, al tiempo que ha defendido que este tipo de ganadería "da de comer a 2 millones de personas" y genera 9.000 millones de euros en exportaciones, por lo que, en su opinión, Garzón no tiene "ni idea" de lo que ha dicho sobre ella. "Son estos ministros que van a ver un buey a Asturias y creen que es un holograma de Juego de Tronos, deben pensar que los filetes se imprimen en 3D", ha subrayado.



Además, ha defendido a Castilla y León frente a esa "izquierda caviar, de mariscadas y ERE", que llegan en "jet privado, en Falcon y helicóptero" para decir a los ciudadanos lo que tienen que hacer. La misma que este sábado en Granada, en alusión al secretario general del PSOE, pidió al PP que abandone su "oposición negacionista". "Y lo dice Sánchez, el del 'no es no' (...) el que negaba la pandemia, el que negaba la crisis económica, el que negaba pactar con Podemos, el que negaba pactar con ERC y Bildu. ¿Somos los negacionistas?", ha interpelado. En su opinión, Sánchez "no dice la verdad ni al médico", mientras que el PP dice 'sí' a "la Constitución, a la transición, al abrazo entre nuestros abuelos, al consenso, a la independencia judicial (...) a la creación de empleo, a la bajada de impuestos y a la reducción de la burocracia". "Para empezar, suprimiendo el ministerio de Consumo que solo sirve para insultar a la gente de bien", ha añadido. Pero también ha criticado al Gobierno por decir que el PP es un "partido radical", cuando Unidas Podemos, su socio de Gobierno, ha estado este sábado en "200 localidades" vascas para reivindicar que los etarras puedan ser liberados de la cárcel "por hacer cursos de cocina y manualidades", según ha dicho Casado. "Criticar esto es tremendamente radical y negacionista", ha manifestado con ironía, para añadir que se trata de algo "surrealista".