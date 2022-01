Los barones autonómicos del Partido Popular (PP) han centrado este sábado sus críticas contra el líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el XIV Congreso del PP de Castilla y León para respaldar a Alfonso Fernández Mañueco en su reelección como líder del partido en esa comunidad, y que culminará el próximo 13 de febrero con las elecciones autonómicas, una cita donde los líderes 'populares' confían en que la victoria de Mañueco sirva para impulsar al presidente del PP, Pablo Casado, a la Moncloa y que demuestre que "la pesadilla de Sánchez tiene fecha de caducidad".

En un acto en León, los presidentes de Andalucía, Juan Manuel Moreno; de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo; de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y de la Región de Murcia, Fernando López Miras, han cerrado filas con Mañueco y han hecho un llamamiento a unificar el centro-derecha en las siglas del PP, tal como sucedió en Madrid. "Coged el testigo del 4-M y demostrad que la pesadilla de Pedro Sánchez tiene fecha de caducidad. Que todo lo que está sucediendo fue un mal sueño. Os necesitamos”, ha apuntado Ayuso, que fue recibida con los compromisarios en pie y con una fuerte ovación.

“Las elecciones de Castilla y León confirmarán que el proyecto de Pedro Sánchez está acabado y que el del 4 de mayo no fue una anécdota. Castilla y León es historia, patrimonio, tradición y emprendimiento. Enhorabuena, @alferma1 . #CreamosFuturo pic.twitter.com/MCODlUdd6W “

Precisamente ha sido la dirigente madrileña una de las más duras contra el presidente del Gobierno, cuyo proyecto ha dicho "pone en peligro todo lo que somos": "Quieren desmembrar España, quieren tiranizar el país (...) quieren desdibujar el pasado para reinventar un país hacia adelante, tirano, empobrecido y dividido para negar a las nuevas generaciones la verdad". Por ello, ha reivindicado la importancia de las elecciones autonómicas del 13-F como un "faro de luz y esperanza" para toda España y para demostrar que el proyecto de Pedro Sánchez está acabado y que el 4 de mayo, cuando arrasó en las elecciones de la Comunidad de Madrid, "no fue una anécdota" sino que el cambio es "imparable".

"Son unas elecciones que tienen que servir para poner pie en pared y para lograr una amplísima mayoría, que necesitamos todos los demás para vernos reflejados y para recordar que no nos vamos a dejar tiranizar ni por el comunismo, ni por el socialismo, ni por la falsa igualad de la izquierda que nos intenta enfrentar", ha enfatizado la presidenta madrileña.

Feijóo insiste en unir el voto de centro-derecha

El presidente de la Xunta, por su parte, ha lamentado que en España hay "una profunda crisis política" pues una parte del Gobierno "plantea que en España no hay una democracia plena" y donde "hay cinco ministros que el presidente no puede cesar si quiere seguir siendo presidente". Feijóo se refería así a la polémica con el titular de Consumo, Alberto Garzón, y las llamadas macrogranjas, que en estas últimas semanas han centrado la actualidad política y han generado tensiones entre el sector, la oposición y el propio seno del Gobierno.

“Vivimos un momento político y socioeconómico muy complejo, y la estabilidad es el mejor socio de la buena gestión. Es lo que pido para @alferma1, porque es lo que quiero para CyL.@PopularesCyL y Alfonso van a arrasar el próximo 13 de febrero. La Comunidad y España lo necesitan pic.twitter.com/gMTL5C0Xdn“ — Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) January 15, 2022

El líder 'popular' ha dicho que a este Gobierno "no le gusta España", al contrario que el PP, y ha lanzado a su partido como la "única alternativa" para frenar a Sánchez. Para ello, ha insistido en unir el voto del centro-derecha y convertir las elecciones que se celebrarán en la Comunidad en próximo 13 de febrero como primer paso para dar la victoria 'popular' en el conjunto del país.

"Necesitamos volver a unir el centro-derecha en España para ganar las elecciones. Unámonos en los votos. En las urnas. Vamos a unirnos todos como el primer paso o un paso más para llegar al Gobierno de la nación", ha resaltado, tras reivindicar la "mayoría natural" que reclamaba el fundador del partido, Manuel Fraga, justamente cuando este sábado se cumplen diez años de su muerte.

Feijóo ha reivindicado para Castilla y León un gobierno libre, pues "cualquier otra aritmética parlamentaria" que no sea el PP "es menos confianza" y "menos certezas para gestionar". "Mañueco solo tiene que hacer unas cuentas, las de Castilla y León, y no otras de los miembros del gobierno que le apoyan y los que no", ha señalado.

En esta línea, el presidente murciano ha celebrado la decisión de Mañueco de convocar elecciones, ya que en su opinión "ha salvado a Castilla y León de una moción de censura de la izquierda", que era un "calco" de la que se vivió en la Región de Murcia. "Decían que todo iba bien y tenían pactada la moción de censura en las cloacas de Moncloa", ha apuntado, en referencia a la moción pactada el pasado mes de marzo entre el PSOE y Ciudadanos para desbancar a López Miras del Gobierno murciano y que finalmente acabó en fracaso tras el voto en contra de los tres diputados fugados de Ciudadanos y el 'no' de los tres expulsados de Vox.