El cierre de filas en torno al presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado, ha sido la tónica dominante durante las siete jornadas de la Convención Nacional que ha recorrido varias ciudades españolas, en la que desde Génova no solo dan por superada -al menos por el momento- la polémica interna con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sino que se muestran convencidos de que el mensaje de unidad lanzado por expresidentes, ‘barones’ territoriales y líderes internacionales servirá como trampolín para impulsar a Casado hacia La Moncloa, a pesar de los 'traspiés' de algunos de sus ponentes.

Como broche final de la Convención, el líder del partido se ha lanzado a por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de quien dice que derogará todas sus leyes para poner fin al "trienio negro", y al mismo tiempo ha retado a Vox con un discurso más conservador. Los ‘populares’ han querido reproducir con esta Convención los resultados que el cónclave celebrado en Sevilla en 1990, con José María Aznar a la cabeza, tuvo para el partido: "rearmar ideológicamente" al PP, ratificar la estrategia de avanzar hacia el centro en busca de un espacio más amplio de electorado y sentar las bases para ganar las próximas elecciones generales.

En total, siete días con seis localizaciones: Santiago de Compostela, Valladolid, Madrid, Sevilla, Cartagena y Valencia, donde la Convención ha cerrado por todo lo alto con el discurso de Casado ante más de 9.000 asistentes, según los cálculos del partido. Estos han sido los hitos más destacados:

Casado se compromete a derogar todas las leyes de Sánchez

El presidente del PP ha mandado un contundente mensaje de unidad al asegurar que siguen "unidos como una piña y fuertes como una roca". Según ha añadido, necesitan un PP "ancho", "fuerte" y "unido" para ganar las elecciones, volver a gobernar y "devolver el poder a los españoles". En este sentido, se ha mostrado muy crítico con Sánchez, al que no ha nombrado: "No he venido a hablar del aún inquilino de La Moncloa; él es el pasado, aunque aún no lo sepa", ha exclamado, para después asegurar que derogará todas las leyes puestas en marcha por los socialistas como la Ley de Memoria Democrática, la Ley Celaá, la de eutanasia y "todas las leyes que atentan contra las mujeres".

En un claro guiño a los votantes más conservadores, Casado se acercaba así al discurso de Vox, al que junto a Ciudadanos ha querido lanzar un mensaje: "Los que vinieron a sustituirnos se han ido quedando por el camino. El PP es mucho PP", ha insistido. Además, ha hecho una llamada a que vuelvan al PP liberales y conservadores, pero también tienen cabida en su proyecto, ha dicho, los socialdemócratas decepcionados con los pactos de Sánchez con el "nacionalismo radical" y con "amigos de los asesinos de concejales socialistas". "El PP se fundó para unir a todo lo que estuviera a la derecha del PSOE, pero ahora también tenemos conseguir la unión de todos los constitucionalistas", ha añadido.