El expresidente del Gobierno José María Aznar ha acudido este jueves a la Convención que el Partido Popular (PP) celebra esta semana en varias ciudades españolas para respaldar al líder del partido, Pablo Casado, al que ha instado a "ejercer el liderazgo, hablar claro a la gente y expresarse con claridad moral" en su andadura hasta La Moncloa.

"Vas a ser presidente del Gobierno", ha asegurado Aznar durante su intervención, donde ha recordado una anécdota con un compañero al que le decía que Casado ocuparía en un futuro este cargo. "Además, lo vas a hacer bien", ha apostillado el exjefe del Ejecutivo en Sevilla, ciudad que acoge la cuarta jornada de la Convención Nacional del PP, que está prevista que finalice este domingo.

El expresidente del Gobierno y quien fuese mentor de Casado ha querido despejar así las dudas sobre su apoyo al actual líder del partido, después de que en el mes de junio llamase a seguir el "camino" que marcó el triunfo de Ayuso en las elecciones de la Comunidad de Madrid. "Estoy humildemente a tu disposición", le ha espetado.

Las palabras de Aznar llegan tres días después de las del expresidente Mariano Rajoy, quien auguró en Santiago durante la primera jornada de la Convención 'popular' que el partido tendrá que arreglar de nuevo la situación económica de España como hizo en 1996 y 2011 porque es "su sino" y "no hay dos sin tres", al tiempo que apeló a la "eficacia económica" como la mejor fórmula para evitar "toda suerte de tentaciones populistas".

La jornada de este jueves ha sido uno de los platos fuertes de la convención nacional con la presencia del expresidente Aznar, aunque varias polémicas le han robado protagonismo. La primera, por la condena de un año de prisión al expresidente Nicolás Sarkozy por financiación ilegal, solo un día después de que participara en la convención y Casado le definiera como un "buen ejemplo de gestión" del que tomar ejemplo.

Las palabras del nobel de Literatura Mario Vargas Llosa también han levantado críticas desde la izquierda tras señalar que "lo importante de unas elecciones no es que haya libertad en esas elecciones sino votar bien"; y Casado ha tenido que defenderse de las críticas de una ponente en la convención, la directora de Inspiring Girls, Paula Gómez de Bárcena, que se ha quejado de lo que ella considera baja presencia de mujeres en este cónclave.

Aznar emplaza a Casado a llevar a cabo "una agenda reformista"

En la intervención principal de la jornada, Aznar ha emplazado a Casado a poner en marcha una "ambiciosa" agenda reformista si llega a La Moncloa, con medidas en materia laboral, fiscal o de energía, ya que a su juicio la situación actual de España es "más grave" que cuando él tomó las riendas del Gobierno en 1996.

"Este es un país desordenado, las cosas están desordenadas y hay que restablecer el orden, hay que ordenar la casa y es aplicar la Constitución", ha manifestado el exjefe del Ejecutivo, lo cual consiste "en ejercer el liderazgo, hablar claro a la gente y expresarse con claridad moral", ha puntualizado. "No hay nada peor que un político marioneta de las tiranías culturales hoy al servicio de las redes sociales", ha manifestado Aznar, para aconsejar a Casado que defienda los valores en los que cree "sin avergonzarse".

Asimismo, el expresidente ha defendido la "importancia histórica de la nación española" y ha afirmado rotundo que él no va a engrosar las filas de los que piden perdón. "No lo voy a hacer", ha proclamado, justo dos días después de que el papa Francisco pidiese perdón a México por los pecados de la conquista de América. Y se ha referido también a la situación que se vive en Cataluña, defendiendo la unidad nacional. "España es una nación, no tres ni siete: Una. Ni plurinacional ni multinivel ni la madre que los parió", ha proclamado.