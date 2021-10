La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, no se plantea un futuro a nivel nacional porque está "plenamente satisfecha" con el proyecto de Madrid, al que hace unos años ni siquiera aspiraba porque le resultaba "demasiado importante". Para Ayuso, el líder del PP, Pablo Casado, es el "lider indiscutible" del Partido Popular.

"Es un sueño ser presidenta de una comunidad como esta, una comunidad que está al servicio de España. Muchas veces me preguntan por qué hablas tanto de España... porque al final Madrid es España, es una región especial", ha manifestado en una entrevista en 'Cope'.

Para Ayuso, este es "un proyecto tan ambicioso y tan especial" que sabe que nunca volverá a tener algo "de esta magnitud", que la llene tanto, que la ilusione tanto y que pueda ofrecer tantos beneficios al conjunto del país.

Insiste en presidir el PP de Madrid

Preguntada por el congreso regional para elegir al líder del PP de Madrid y las discrepancias con la dirección nacional (ella quería adelantarlo, pero Génova lo rechazó), la presidenta madrileña ha insistido en que ella "no ha abierto la boca" sobre el futuro del PP en la región más allá de mostrar su intención de, "cuando se convoque" el Congreso regional del partido, "dar un paso adelante y presidir la organización, como hacen el resto de presidentes autonómicos".

"Yo ya hace un mes que simplemente manifesté mi intención de que, cuando se convoque el congreso, daré un paso adelante. A partir de ahí no he vuelto a abrir la boca sobre el asunto y si me preguntan siempre digo lo mismo: cuando se convoque quiero hacerlo, pero no tengo nada más que decir", ha añadido Ayuso.

Ayuso ha señalado que le gustaría que "la ilusión del 4 de mayo , que ha teñido de azul la Comunidad de Madrid, se trasladara a todos los rincones" con ella "como presidenta del partido", para "acompañar a candidatos", además de "normalizar una situación que lleva ya mucho tiempo enquistada ahí".

"Eso es todo lo que pretendo. Toda la vida el presidente del partido ha sido el presidente de la administración, a nivel nacional y a nivel autonómico. Todo se resolverá bien, pero es una cuestión que el partido nacional, yo ahí no digo nada, lo ha aparcado para el año que viene, para todos los congresos uniprovinciales, y no he vuelto a decir nada", ha reiterado.