La carrera por liderar el PP de Madrid se preveía sin sobresaltos en el seno del partido hasta este martes. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha ido ganando fuerza dentro del partido, sobre todo a raíz de su arrolladora victoria en las elecciones del pasado 4 de mayo, y anunció la semana pasada su intención de presentar su candidatura en el congreso de 2022. Algunas voces desde Génova llegaron a mostrar su apoyo a la presidenta. Sin embargo, esta semana, el alcalde José Luis Martínez-Almeida ha dado la sorpresa al comunicar que no descarta plantar cara a la líder madrileña.

"Para el congreso quedan nueve meses. En estos momentos no lo tengo previsto, y las decisiones se tomarán cuando se acerque el congreso", manifestó el primer edil madrileño tras acudir a un desayuno informativo del líder del PP, Pablo Casado. Fue precisamente el presidente ‘popular’ el que metió a Almeida dentro de la ecuación: “En la sala tenemos a dos militantes muy cualificados que saben que van a tener mucho peso en esa decisión”, dijo Casado ante los medios y ante los propios Almeida y Ayuso, presentes en el acto.

01.14 min Martínez-Almeida no aclara si competirá con Ayuso por el liderazgo del PP en Madrid

Según explica a RTVE.es la analista política Naiara Pinedo, “lo más destacable de la intervención de Casado fue que no hizo un respaldo inequívoco a Ayuso”, que hasta entonces era la única que había dado el paso de presentar su candidatura a presidir el PP madrileño. “Tendrán que decidir los militantes de Madrid quién quieren que les lidere. Creo que la dirección nacional no tiene que meterse en esos temas”, añadió el líder ‘popular’. El presidente materializó así el cambio de postura del partido respecto a las declaraciones que el secretario general del partido, Teodoro García Egea, pronunció en junio en TVE, donde brindó su "total apoyo" a Ayuso, por ser "un referente de primer orden" y "no solo en Madrid".

Para Pinedo, las palabras de Casado apuntan a que el PP está “explorando otras posibilidades” además de la candidatura de Ayuso, y que la decisión definitiva “dependerá de cómo le rebote indirectamente al propio Casado” y de “si le merece la pena presentar batalla o si es mejor no hacerlo si de antemano la llevas perdida”. “Por lo tanto, creo que están en ese ejercicio de valoración de riesgo-beneficio porque aún no lo tienen claro. De ahí que aún no se hayan decantado y que Almeida no haya hecho oficial una candidatura”, añade.

En este sentido, Ayuso ha asegurado este viernes que, por los mensajes que le llegan, "sí cuenta con el apoyo necesario" para hacerse con la presidencia, y ha recordado que el de Madrid es el único PP regional que no lidera un presidente autonómico. "Yo lo único que creo es que hay que devolver la normalidad al partido", ha manifestado. Además, ha dejado claro que si es la presidenta del PP de Madrid Martínez-Almeida "va a tener todas las manos libres para hacer el excelente trabajo que está realizando hasta el momento".

01.29 min Ayuso asegura que cuenta con los apoyos para convertirse en la líder del PP de Madrid

Ayuso, Almeida y la posibilidad de “una tercera vía” Lo cierto es que Madrid ha sido y es uno de bastiones del PP, y tanto en la Puerta del Sol como en Cibeles son conscientes del contrapeso que históricamente ha ejercido con la dirección nacional. “La pugna por la dirección del PP en la Comunidad de Madrid no es una cosa nueva. La cuestión es que sí ha habido algunos movimientos en las últimas semanas que pueden llegar a ser relevantes”, apunta a RTVE.es el doctor en Ciencias de la Información y especialista en Marketing Político Julio César Herrero, en referencia a la posible candidatura del alcalde madrileño. En su opinión sería “una forma también de contrarrestar el paseo triunfal que Ayuso venía teniendo estas últimas semanas”, después de arrasar en las elecciones del pasado 4 de mayo. No obstante, lo enmarca dentro de la lógica de las actuaciones cuando se trata de dirigir un partido en una comunidad; una posición que permitirá al ganador, además de controlar el partido a nivel regional, decidir las listas de las autonómicas y municipales de dentro de dos años. “El alcalde de Madrid es un candidato que creo que es más del agrado de Casado porque tiene un puesto y un perfil más institucional de partido a nivel nacional; mientras que la presidenta madrileña tiene una estrategia propia que ha demostrado tener éxito, lo cual le da también una situación de poder mediático y de presencia que no le otorga el estar al frente de cualquier otra comunidad”, señala el experto, lo cual puede “aprovechar con inteligencia para sacarle el máximo partido y rentabilizarlo en términos de poder”. A ellos se sumaría una “tercera vía” que ha aflorado en las últimas horas dentro del seno del Partido Popular. Esto es, que sea Pío García Escudero o Ana Camins quien presida el PP de Madrid y así no se descompense la balanza de poderes entre la Comunidad y el Ayuntamiento. El propio García Egea apostó por esta posibilidad esta semana en una entrevista en Antena 3: "En Madrid hoy existe un modelo en el que tenemos a Pío García-Escudero de presidente del PP de Madrid, a Ayuso de la Comunidad y a Almeida de alcalde. Ese modelo [de tricefalia] se ha visto que ha funcionado", destacó, desligándose así de su apoyo de Ayuso de hace unos meses. Egea muestra su "total apoyo" a Ayuso como futura presidenta del PP madrileño “No sé si sería una propuesta seria o firme con la intención de ser apoyada por parte de la dirección o es una liebre para despistar y dividir el voto en cierto modo porque constata que, si se divide, puede restar trascendencia a Ayuso”, sostiene Herrero. Una posibilidad que también descarta Pinedo: “Hay que tener en cuenta que quien salga elegido va a tener la capacidad de elaborar las listas de cara a los comicios de dentro de dos años. Y esto es muy importante porque todos recordamos que, en esta última ocasión, Ayuso no tuvo todo el poder y se sintió muy incómoda cuando le colocaron en la lista en quinta posición a Toni Cantó”.

El comprometido papel de Casado Lo cierto es que el papel de Casado no es sencillo en este contexto. Ante Ayuso y Martínez-Almeida, que le escuchaban entre el público, el presidente del PP aseguró que va a opinar sobre los procesos electorales internos porque “nunca lo ha hecho”. “Pablo Casado lo tendría complicado en esta tesitura: la lideresa regional frente al portavoz del partido. Posicionarse sería un drama, y no hay que olvidar que está en juego también el liderazgo nacional”, apunta a RTVE.es la profesora de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Isabel Bazaga. Precisamente la presidenta y el edil madrileño fueron la apuesta personal de Casado en las elecciones de 2019, comparten posiciones políticas y se conocen desde el inicio de su andadura en el partido. Sin embargo, el tirón de Ayuso en el PP y su oposición directa al Gobierno de Pedro Sánchez puede suponer un riesgo para el presidente ‘popular’, a quien Ayuso podría hacer sombra; algo que sin embargo siempre han negado desde Génova. “La presidenta ha venido teniendo un protagonismo notable, pero tengo dudas de que eso pueda poner en riesgo para algunos objetivos de Casado, cuyo perfil está asentado a nivel nacional”, recalca Herrero. Además, sostiene, “a Casado le interesa tener bien asentada la Comunidad de Madrid y con Ayuso la tiene”. “Seguramente sus aspiraciones se pueden ver favorecidas no cortando las de la presidenta madrileña, sino reafirmándola en el territorio que ella controla y controla bien”, añade el experto. El efecto Ayuso: cómo la derecha ha vuelto a dominar Madrid PAULA GUISADO / JOSÉ Á. CARPIO / DatosRTVE Pinedo, en cambio, considera que detrás de la inclusión de Almeida en la ecuación por presidir el partido en Madrid está Casado, “ya que no tiene consolidado su liderazgo y que se ha visto retratado en diferentes campañas mediáticas junto a Ayuso en las que ha salido mal parado, mientras que Ayuso ha salido reforzada, tanto su imagen como el aval popular”. En este sentido, la analista política recuerda que “el expresidente José María Aznar en un primer momento había bendecido la figura de Casado como su delfín político y, en los encuentros mantenidos últimamente, parece ser que apuesta mucho más por la vía Ayuso”, al igual que otros antiguos barones del partido como Esperanza Aguirre.