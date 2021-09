El alcalde de Madrid y portavoz nacional del Partido Popular, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este martes que decidirá si compite con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por el liderazgo del PP de Madrid "cuando se acerque el congreso", aunque ha reconocido que no lo tiene previsto "en estos momentos".

Tras un desayuno informativo organizado por Fórum Europa y acompañado de la propia Ayuso y el presidente nacional del PP, Pablo Casado, el alcalde de Madrid ha apuntado que su deber "es mantener la neutralidad", pues "son los afiliados los que tienen que decidirlo".

Almeida ha venido descartando que se postulara para presidir el PP madrileño a lo largo de los últimos meses y esta es la primera vez que deja la puerta abierta a competir con Ayuso, que anunció la semana pasada su candidatura.

Previamente, en una entrevista en la Cadena Ser, Almeida ha negado que Ayuso le llamara para comunicarle su intención de presentar candidatura a presidir el PP de Madrid. "No me llamó pero tampoco tenía que llamarme. Es una decisión que le corresponde a ella, lógica y razonable". El alcalde ha dicho que "no hay un solo afiliado del PP de la Comunidad que no tenga en la más alta estima a Ayuso, más aún después del 4M", pero ha dicho que "conviene" dejar que sean los afiliados los que decidan.