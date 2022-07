La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado que la composición de la nueva Ejecutiva del PP pone de manifiesto que "evidentemente, yo no he sido muy escuchada en la configuración del equipo" de Mariano Rajoy, donde, según ha dicho, ella es ahora "el verso suelto dentro del poema". Parafrasea así a Alberto Ruiz-Gallardón que reconocía hace unos meses ser una voz disonante dentro del partido: "soy un verso suelto que siempre ha formado parte del poema".

La presidenta ha hecho estas declaraciones a su llegada a la tercera y última jornada del XVI Congreso nacional del PP, que hoy se ha abierto con la primera reunión del nuevo Comité Ejecutivo nacional del partido, cuya composición dio ayer Rajoy a conocer y del que forma parte Aguirre como miembro "nato".

Un comité en el que además de Aguirre, hay cinco representantes del Gobierno de Madrid, tres del Ayuntamiento -incluido el alcalde Ruiz-Gallardón y su mano "derecha", Manuel Cobo- pero de la que sale el "número dos" de Aguirre, Ignacio González.

Por ello, la presidenta ha vuelto a decir hoy que en el nuevo equipo de gestión de Rajoy echa de menos "mucha gente importante del partido por integrar", entre la que incluye, además de a su vicepresidente primero, a algunos representantes del sector "crítico" del PP como Juan Costa, Gabriel Elorriaga o también a Manuel Pizarro, a María San Gil o al hasta ayer máximo responsable de Justicia en el partido y el Congreso, Ignacio Astarloa, algo que ya dijo ayer arremetiendo contra Rajoy: "es muy fácil ser integrador con los del botafumeiro".

Niega el triunfo de Gallardón

Respecto al hecho de que Rajoy haya incluido a Gallardón entre las nueve personas que formarán el grupo de poder del partido, la presidenta ha vuelto a insistir en que el alcalde ya formaba parte del Comité de Dirección antes de que se celebrara este Congreso y ha negado, por tanto, que el presidente nacional le haya "aupado como dicen los medios, porque él ya estaba allí".

Gallardón: "los críticos están presentes"

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ha asegurado hoy que Mariano Rajoy ha impulsado una Ejecutiva del PP de integración, en la que los dirigentes que le han criticado en los últimos meses están "presentes o representados".



El alcalde de Madrid ha agradecido a Rajoy que le haya incluido en la Ejecutiva del partido y en su comité de dirección, que ha dicho que es "absolutamente compatible" con su labor al frente del ayuntamiento madrileño.

Trillo: "El que no esté no debía estar"

Las quejas de Esperanza Aguirre por la composición de la nueva dirección del PP han suscitado hoy algunas reacciones entre dirigentes del partido, entre ellos, el ex ministro de Defensa Federico Trillo, quien ha asegurado que "el que no esté es el que no ha debido estar".

Trillo, nuevo coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP al sustituir a Astarloa, ha dicho a los periodistas al inicio de la jornada de clausura del XVI Congreso Nacional del Partido Popular que "los críticos que han deseado integrarse se han integrado; ha habido oportunidades para todos".



El vicesecretario territorial del PP, Javier Arenas, ha sido otro de los dirigentes a los que los periodistas han preguntado por Aguirre. Arenas ha afirmado que todos escuchan la opinión de Aguirre y la respetan profundamente. "Otra cuestión -precisó- es que no coincidamos al cien por cien con lo que dice. Siempre hay que escuchar y respetar".