El presidente del PP, Pablo Casado, ha exigido este martes al Gobierno, como condición para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que la ley para cambiar el sistema para la elección de los vocales empiece a tramitarse antes de que PP y PSOE se sienten a negociar la renovación del órgano, y ha reclamado que se reúnan de forma "inmediata" para acordar la fórmula.

La renovación se haría con el actual sistema, pero para entonces la nueva ley, ha dicho Casado en un coloquio en el Fórum Europa, ya debería haber empezado su tramitación. Lo hace, ha señalado, porque no se fía del Gobierno ya que "en tres ocasiones ha incumplido su palabra".

Las palabras de Casado llegan cuando se han cumplido más de 1.000 días de un CGPJ en funciones -desde diciembre de 2018- y entre los constantes enfrentamientos entre PSOE y PP para alcanzar un acuerdo que desbloquee la renovación del Poder Judicial. El propio presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, urgió este lunes a los partidos políticos a que saquen este órgano de la “lucha partidista” y apeló a las fuerzas políticas a alcanzar “en las próximas semanas el acuerdo necesario para su renovación”.

En este sentido, Casado ha negado que el PP esté bloqueando al renovación del Consejo, pues ha asegurado que su partido ha hecho "todo lo posible" para llegar a un acuerdo. "Lo quiero dejar muy claro: ni el PP ha bloqueado la renovación de los órganos constitucionales, ni el PP está renunciando a su responsabilidad constitucional ni europea, ni cambia de opinión", ha señalado el líder 'popular' ante las preguntas planteadas por los periodistas.

A su juicio, quien bloquea la renovación del CGPJ es el PSOE y el Gobierno, no el PP que no se ha movido de la que es, según Casado, su única exigencia: la despolitización de la Justicia. "Bloquean ellos y tendrán que explicar por qué lo hacen", ha puntualizado, para después añadir: "No podemos aceptar esta campaña de propaganda y de desprestigio que están haciendo para controlar el único poder que no controlan".

Reclama un encuentro "de inmediato" para abordar la renovación De esta manera, su propuesta pasa por reformar primero la ley y luego renovar el Consejo, y ha exigido que se hagan las cosas por ese orden porque ya no se fía del Gobierno después de haber "incumplido su palabra" hasta "en tres ocasiones. El líder del PP ha dado su versión de las fallidas negociaciones para renovar el CGPJ en el arco del actual sistema de elección parlamentaria, pero cree que la situación ha cambiado porque ahora la Unión Europea (UE) les ha dado la razón exigiendo que los jueces elijan a los vocales de la carrera judicial. Así, para abordar la fórmula, ha pedido un encuentro "de inmediato" con Sánchez: "Si él quiere que nos sentemos a decir cómo se modifica la ley de elección de los vocales del CGPJ, lo renovaremos". ¿Cómo se elige al gobierno de los jueces en otros países? ÁLVARO CABALLERO Por último, preguntado sobre si Lesmes debe dimitir, ha asegurado que "a lo mejor tiene que dimitir el Gobierno o el grupo parlamentario socialista" porque es el que está bloqueando y se ha quedado sin "excusas" ya que en un mes y medio se puede acometer una reforma que -ha recalcado- pide la Unión Europea.