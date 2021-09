El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha urgido a los partidos políticos a que saquen al Poder Judicial de la “lucha partidista” y ha apelado al “patriotismo constitucional y generosidad” de las fuerzas políticas a alcanzar “en las próximas semanas el acuerdo necesario para la renovación”. Todo ello, ha dicho, porque "la situación en la que nos encontramos resulta insostenible para la Judicatura y para la propia sociedad".

Lesmes ha hecho este llamamiento durante el acto de apertura del Año Judicial que ha estado presidido por el rey Felipe VI y se ha celebrado en el Salón de Plenos del Supremo ante las máximas autoridades del Estado. Sus palabras, dentro de un discurso enfocado a la defensa de la independencia judicial, llegan además cuando se han cumplido más de 1.000 días de un CGPJ en funciones (desde diciembre de 2018) y entre los constantes enfrentamientos entre PSOE y PP para alcanzar un acuerdo que desbloquee la renovación del Poder Judicial.

“El mandato de cinco años es "obligatorio" y "no puede ser considerado orientativo"“

El presidente del Supremo se ha referido así a la “anormal situación” en la que se encuentra el CGPJ “por causas que son completamente ajenas al mismo”. Ha recordado que la Constitución establece el mandato de cinco años tanto de los Vocales y Presidente del mismo y ha recordado que el Congreso y el Senado “están obligados a respetar ese plazo” que no puede ser considerado como “meramente orientativo”.

Esta obligación, ha proseguido, es "extensible" a las fuerzas políticas allí representadas y no puede subordinarse "a razones de oportunidad política, cualesquiera que estas sean, pues no hay mejor forma de defender la Constitución que procurando su cumplimiento”. A continuación, ha recordado que lleva pidiendo el cumplimiento del deber constitucional de la renovación desde 2018.

Lesmes ha añadido que ha efectuado ese mismo recordatorio “hasta en seis ocasiones a los presidentes del Congreso y del Senado” y que el Pleno del Consejo lo ha reclamado “otras tres veces solo durante el último año”. Sin embargo, ha criticado que “lo cierto es que ninguno de esos llamamientos ha surtido efecto y asistimos un año más, con especial polémica, a esta anormal prolongación del mandato del Consejo".

Critica la reforma del CGPJ en funciones: "Debilita la función del Consejo"

A todo ello, ha proseguido, la situación se ha visto "agravada" por la reforma que limita los poderes que tiene el CGPJ en funciones. Lesmes ha recordado que el Consejo se pronunció en contra de esta reforma y reclamó un informe de la Comisión de Venecia y que se pronunciaran las asociaciones judiciales, “siendo todas estas peticiones desatendidas”.

También ha criticado que “la urgencia de esta reforma y su propio contenido se han querido fundamentar en una pretendida pérdida de confianza parlamentaria de nuestra institución", ignorando que el Consejo goza "de plena autonomía respecto de los demás poderes públicos" sin depender de las Cortes Generales, tal y como señaló el Tribunal Constitucional una sentencia del 15 de noviembre. Así, ha aseverado que “la justificación de la necesaria renovación del Consejo no resulta del cambio de composición de las Cámaras (tras unas elecciones)" sino "exclusivamente de la finalización del plazo del mandato establecido en la Constitución”.

“"Este incumplimiento de la legalidad afecta de forma directa al CGPJ"“

“Unas y otras acciones conducen, inexorablemente, al debilitamiento de la legítima función constitucional del Consejo, como garante de la independencia judicial”, ha proseguido, tras lo que ha llamado a los políticos a desbloquear la renovación. La situación actual, ha proseguido, "resulta insostenible" porque "este incumplimiento de la legalidad, postergando la renovación del Consejo, está afectando de manera directa a un órgano que fue diseñado por la propia Constitución para garantizar la independencia en el ejercicio de la función judicial frente a todos”, ha proseguido.

Entre esas afecciones, Lesmes ha recordado que el Consejo, pese a que “ha procurado seguir desarrollando su labor con normalidad”, no ha podido “cumplir con una de las funciones esenciales que tiene atribuida", como la de algunos nombramientos, algo que "coloca en una muy difícil situación a los órganos judiciales afectados y de manera especial a este Alto Tribunal”. Así, ha recordado que todavía hay once vacantes sin cubrir, "de una planta de 79 magistrados, por no hablar de muchas otras en las presidencias de diversos tribunales que se han venido produciendo”. Todo ello, ha proseguido, "en un contexto social y político de la máxima complejidad".