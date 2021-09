El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha desconfiado de la propuesta del PP para reformar la forma de elegir al CGPJ y que sean los jueces quienes elijan a los magistrados del Poder Judicial y no los partidos políticos en exclusiva. “Cuando lleguen al Gobierno no lo harán, como demostraron cuando tenían mayoría absoluta”, ha apostillado, porque dice que "no son de fiar".

Ortega Smith se ha pronunciado así en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE, preguntado por el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde hace casi tres años. El PP pide al PSOE que acceda a reformar el sistema de elección a la vez que negocian la renovación de sus miembros, pero el Partido Socialista solo acepta estudiar una reforma una vez renovado por completo el CGPJ con la fórmula actual. Los ‘populares’ han prometido que, si el PSOE no accede, el Partido Popular acometerá la reforma cuando gobierne, algo que ha puesto en cuestión el dirigente de Vox.

“El PP está en el cambalache de repartirse la Justicia”, ha criticado, y ha aseverado que “el PP dice una cosa cuando está en campaña y hace otra muy distinta en el Gobierno”. Para defender esta afirmación, ha recordado que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, prometió en campaña electoral poner fin a Madrid Central: “Ahora que está en la Alcaldía compra la mercancía de la izquierda y no solo lo va a mantener, sino que lo va a ampliar”.

“El PP es una izquierda con careta“

De esta forma, Ortega Smith ha reprochado al PP los “incumplimientos” en los que, según ha dicho, ha incurrido respecto a cuestiones pactadas con Vox en distintos gobiernos. “El PP es una izquierda disimulada, una izquierda con careta”, ha añadido. Aún así, ha dicho que por “responsabilidad” le sigue dando apoyo porque la alternativa es “una izquierda sectaria”.

"Entendemos el grito de auxilio de Lesmes" Ortega Smith se ha referido también a la apelación que hizo este lunes el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, a los partidos para que llegaran a un acuerdo urgente para la renovación porque la situación es, dijo, “insostenible”. Lesmes pidió también sacar al Poder Judicial de la “lucha partidista”. Sus palabras, ha asegurado el secretario general de Vox, son “muy lógicas y entendibles”. “Entendemos al presidente del CGPJ en esta demanda a gritos de auxilio a una justicia independiente y profesional”, ha añadido. “La Justicia y la inmensa mayoría de los españoles están hartos de la manipulación política de los partidos, siempre metiendo las manos en la Justicia y metiendo a sus candidatos”, ha sentenciado, y ha incidido en la importancia de que sean los propios jueces quienes elijan a su órgano de poder.

Apuesta por bajar el IVA de la luz al 4% y un plan energético nacional Preguntado sobre el elevado precio de la luz, Smith ha propuesto un IVA superreducido de un 4% en los impuestos al tratarse de un “bien esencial” y “básico” y ha reclamado un plan energético nacional para no depender de la producción extranjera. En este sentido, ha criticado la “demagogia” que los distintos gobiernos han hecho durante “décadas” ya que se ha apostado en España por las energías, dice, renovables, mientras que se compra energía de países como Marruecos o Francia pese a que vengan de centrales nucleares o que “contaminen”. El plan que Ortega Smith propone es un “mix energético” en el que se combinen estas energías renovables con “energía nuclear de última generación, con centrales seguras y un aprovechamiento hidráulico gracias a un plan hidrológico nacional”. Respecto al IVA superreducido, cree que es posible si se apuesta por “reducir gastos innecesarios” como la “grasa política del estado”. Ha puesto de ejemplo el Ministerio de Igualdad, que a su juicio es de “desigualdad absoluta”. Preguntado también sobre la posible subida del salario mínimo, Smith se ha mostrado "a favor de que se incremente pero en paralelo hay que bajar los costes" para los empresarios.