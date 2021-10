11:57

Ampliación sobre la reacción del presidente de Aragón: "La detención del presunto delincuente Puigdemont me ha producido una grandísima alegría. Me la produjo anoche y me la ha producido en mayor medida esta mañana. No se le oculta a nadie que existen muchas dificultades para que al final le veamos en España y sentado en un banquillo. Va a haber muchas dificultades de tipo jurídico po el amasijo de instancias decisivas en Europa pero ojalá esto se resuelva felizmente, que es con este señor en la cárcel y con el juicio al que debe ser sometido", según recoge el centro territorial de RTVE.