El Tribunal de Apelación de Sassari (Cerdeña, Italia), ha dejado en libertad sin limitaciones al expresidente catalán Carles Puigdemont, detenido el jueves a su llegada la isla italiana, según ha informado su abogado en Italia, Agostinangelo Marras.

El juez ha considerado que su arresto en el aeropuerto de Alger se realizó de acuerdo con la ley y ha decidido que el expresident comparezca de nuevo el próximo 4 de octubre a las 11:30 horas para la primera vista sobre su extradición, según ha podido confirmar RTVE. Sin embargo, al no imponer medidas cautelares, el político independentista podrá desplazarse libremente fuera de Italia, al contrario de lo que se había informado inicialmente.

"No hay ninguna medida cautelar, puede viajar a donde quiera", ha asegurado Marras en declaraciones a Europa Press. "Esta era la primera fase, la audiencia por la convalidación de la detención y la aplicación o no de medidas cautelares. Después la Corte tendrá que decidir si existen las razones para que el presidente Puigdemont sea entregado o no", ha añadido el abogado, según el cual el juez italiano preguntó a Puigdemont si tiene intención de ir a España o no y "él dijo que no".

Puigdemont, que ha declarado telemáticamente ante el juez y sobre quien pesa una euroorden europea de detención y entrega cursada por el Tribunal Supremo por un delito de sedición y malversación, ha abandonado en torno a las 18:00 horas la prisión de alta seguridad de Sassari en la que se encontraba encarcelado en medio de una gran expectación de los medios de comunicación.

A su salida, Puigdemont ha destacado que la policía italiana le ha tratado "con mucha profesionalidad".

El expresidente catalán se había desplazado de Bruselas a Cerdeña para participar este viernes en un encuentro internacional organizado por la asociación Adifolk, junto con otras personalidades como la consellera de Acción Exterior de la Generalitat, Victoria Alsina.